Il Comune di Scandiano vince un bando ATERSIR: 30.000 euro per sostituire stoviglie usa e getta e installare asciugatori ad aria in scuole e uffici comunali

Il Comune di Scandiano si aggiudica un importante contributo di circa 30.000 euro da parte di ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) per la realizzazione di un progetto volto alla riduzione dei rifiuti, presentato lo scorso novembre. Il finanziamento, concesso al 100%, è stato assegnato esclusivamente a quei progetti capaci di dimostrare, attraverso un piano dettagliato di monitoraggio, l’effettiva diminuzione della produzione di rifiuti nei prossimi tre anni.

Il progetto scandianese prevede l’acquisto di circa 550 set di stoviglie riutilizzabili – composti da piatti, bicchieri e posate – da destinare alle scuole dotate di servizio mensa. Questi andranno ad integrare le attuali dotazioni, sostituendo il materiale usa e getta, e saranno disponibili anche per le scuole che ospitano i centri estivi. Inoltre, verranno acquistate caraffe di vetro per la somministrazione di acqua pubblica, eliminando l’utilizzo delle bottiglie in plastica.

Il finanziamento consentirà anche l’installazione di 25 asciugatori ad aria nei bagni di alcune scuole e uffici comunali, in sostituzione della carta asciugamani, contribuendo così ad un’ulteriore riduzione dei rifiuti.

«Questo importante risultato premia l’impegno del nostro Comune nelle politiche di sostenibilità ambientale e nella riduzione dei rifiuti – ha commentato l’assessore alla sostenibilità ambientale Enrico Baschieri –. Il progetto che abbiamo presentato si distingue per la concretezza e la capacità di produrre risultati tangibili. Il piano di monitoraggio nei prossimi tre anni garantirà la verifica dell’effettivo impatto delle azioni messe in campo».

Il Comune di Scandiano, con la Deliberazione di Giunta n. 176 del settembre 2019, aveva già avviato un percorso di riduzione del monouso negli uffici comunali e nelle scuole, realizzando diverse iniziative, tra cui la distribuzione di borracce e l’installazione di erogatori di acqua pubblica, affiancate da attività educative in collaborazione con il CEAS Tresinaro Secchia.

«Grazie a questo contributo – ha aggiunto l’assessora alla scuola Roberta Farioli – possiamo migliorare le dotazioni delle nostre scuole con strumenti riutilizzabili, rafforzando un percorso educativo che coinvolge studenti e famiglie nella diffusione di buone pratiche ambientali. È un passo avanti concreto verso una maggiore sostenibilità».

Questo finanziamento rappresenta un ulteriore riconoscimento per le politiche di sostenibilità adottate dal Comune di Scandiano, confermando l’efficacia di un impegno mirato e costante verso la tutela dell’ambiente.