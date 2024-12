Innovazione digitale, Modena tra le otto città leader

Modena si conferma tra le prime otto città leader nell’innovazione digitale, restando tra i comuni italiani “full digital”, cioè ai vertici in tutti e tre gli indici della classifica ICity Rank 2024, analisi annuale sulle trasformazioni digitali elaborata da Forum Pa, la società di servizi che accompagna amministrazioni e aziende interessate ai processi di cambiamento e innovazione della Pubblica Amministrazione.

Anche per questa tredicesima edizione la valutazione delle città si è articolata in tre dimensioni, sulla base di 39 indicatori costruiti su 200 variabili. In tutti e tre gli indici analizzati, ovvero Amministrazioni digitali, Comuni aperti e Città connesse, Modena (unica città in classifica, insieme a Bergamo, a non essere metropolitana) è risultata nella top ten (posizionamento ormai decennale), migliorando anche la decima posizione nei tre indici raggiunta nel 2023.

Nel dettaglio, la città è risultata in quinta posizione per “Amministrazioni digitali” (indice che riguarda la digitalizzazione dell’attività amministrativa, tra siti web, fruizione dei servizi online e adozione delle piattaforme nazionali); in sesta posizione per la dimensione “Comuni aperti” (ovvero livello di utilizzo dei social media, diffusione di dati aperti e fruibilità di app) e, infine, in quarta posizione per l’indice “Città connesse” (sulla trasformazione digitale dei servizi urbani tra sviluppo di reti di connessione, sistemi di sensori e device collegabili, strumenti per l’elaborazione dei flussi informativi e analisi dei dati). Risultati e approfondimenti disponibili su www.forumpa.it/icity-rank/.

Il riconoscimento di ICity Rank conferma l’impegno del Comune nell’adottare soluzioni innovative per comunicare e interagire con la comunità, come dimostra, appunto, anche il continuo rafforzamento della propria presenza online, coinvolgendo sempre più cittadini e turisti attraverso un uso attivo dei socialnetwork che offrono un mix di informazione, interazione e promozione della città. Nello specifico, nel 2024 la pagina Facebook ha raggiunto oltre 75.600 follower, pubblicando 666 post (rispetto ai 384 del 2023); aumentati, rispetto all’anno precedente, anche la frequenza di pubblicazione (+73 per cento) e il tasso di coinvolgimento del pubblico (+ 47,6 per cento). Su Instagram i follower sono saliti a oltre 29.500, con un incremento di 2.138 nuovi utenti rispetto all’anno precedente, con un aumento complessivo delle interazioni rispetto al 2023 (+265 per cento per i “mi piace” e + 550 per cento per le condivisioni). Il canale Telegram Emergenze, con oltre 7.000 iscritti, si conferma punto di riferimento fondamentale per comunicazioni tempestive; a questo si affianca il canale Telegram informativo, che conta 4.500 iscritti. Su Youtube, invece, i contenuti video hanno superato un milione e trecento mila visualizzazioni totali. Infine, la sperimentazione avviata su TikTok apre nuove opportunità di dialogo con il pubblico più giovane.

Tra i canali principali, Facebook e Instagram si confermano, in particolare, strumenti essenziali per comunicare con i cittadini e raccontare la città: tra i post più apprezzati del 2024, quelli relativi al ricordo di Luciano Pavarotti, l’omaggio a Enzo Ferrari, le celebrazioni per San Geminiano e la settantesima edizione delle prestigiosa Guida Michelin ospitata a Modena.

Un’importante novità, a proposito, arriverà a gennaio, quando il profilo social “Città di Modena” sarà rinominato “Comune di Modena” con l’inserimento dello stemma come immagine del profilo. Un cambiamento che punta a rafforzare l’identità istituzionale del profilo, rendendolo ancora più adatto per comunicare in modo chiaro e tempestivo, soprattutto in situazioni di emergenza.