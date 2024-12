Grandi storie per scaldare l’inverno: la programmazione cinematografica del Teatro Carani

Dopo la calda accoglienza da parte del pubblico, con oltre 1600 spettatori nelle prime settimane dal ritorno del cinema a Sassuolo, il Teatro Carani prosegue la sua programmazione cinematografica di qualità, pensata per offrire storie che meritano di essere vissute sul grande schermo.

Si comincia con Le occasioni dell’amore (Hors Saison), diretto da Stéphane Brizé, con Guillaume Canet e Alba Rohrwacher. Il film esplora l’incontro inaspettato tra Mathieu e Alice, ex amanti che si ritrovano dopo quindici anni in una cittadina sulla costa francese. Le proiezioni sono previste sabato 11 gennaio alle ore 20:30 e lunedì 13 gennaio alla stessa ora.

Segue Io e Te dobbiamo parlare, che vede protagonisti la coppia irresistibile Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni. Una commedia brillante e sorprendente che racconta le vicende di due agenti di polizia alle prese con un caso che cambierà le loro vite. Il film sarà proiettato domenica 19 gennaio e lunedì 20 gennaio, entrambe le sere alle ore 20:30.

Domenica 26 gennaio sarà una giornata ricca di emozioni con tre appuntamenti. Nel pomeriggio sarà proiettato Napoli – New York, di Gabriele Salvatores, con Pierfrancesco Favino e Omar Benson Miller. Una toccante avventura tra Napoli e l’America del dopoguerra, intrisa di speranza e resilienza. Le proiezioni sono in programma alle ore 15:30 e 18:00. La sera, alle ore 20:30, sarà la volta di Piccole Cose come Queste (Small Things Like These), diretto da Tim Mielants e interpretato da Cillian Murphy, una storia che esplora con profondità la forza della bontà umana nell’Irlanda degli anni ’80.

Lunedì 27 gennaio, alle ore 20:30, arriva Il Giorno dell’Incontro (Day of the Fight), diretto da Jack Huston e con Michael Pitt, un dramma intenso che segue un pugile irlandese alla vigilia di un incontro decisivo, in una New York che diventa teatro di una profonda introspezione personale.

Domenica 2 febbraio sarà dedicata a due sorprendenti pellicole. Nel pomeriggio, alle ore 15:30 e 18:00, sarà proiettato Una Notte a New York (Daddio), diretto da Christy Hall e interpretato magistralmente da Dakota Johnson e Sean Penn. Una corsa in taxi che si trasforma in un viaggio nella vita dei protagonisti e che mette in risalto la forza e la profondità delle interpretazioni degli attori. La sera, alle ore 20:30, il pubblico potrà immergersi in Better Man, diretto da Michael Gracey, un biopic che racconta la straordinaria vita di Robbie Williams. La visionarietà della regia e il magnetismo della narrazione rendono questa pellicola un’esperienza unica. Una seconda proiezione di Better Man è prevista lunedì 3 febbraio alle ore 20:30.

Per non perdersi nemmeno una proiezione, è ora attiva una community WhatsApp per ricevere gratuitamente sul proprio telefono i prossimi film in programma. Per iscriversi è possibile collegarsi all’indirizzo https://bit.ly/carani-cinema.

Per i più appassionati è sempre disponibile la Card Cinema 10 ingressi, utilizzabile anche in coppia per un massimo di 2 ingressi a proiezione, che permette di godersi tutti i film ad un prezzo speciale.

I biglietti sono disponibili al prezzo intero di 8 euro e ridotto di 6 euro (under16, studenti, universitari; over65 solo il lunedì). Sono acquistabili online su teatrocarani.vivaticket.it o presso la biglietteria del teatro.