Fiorano: contributi per la rimozione dell’amianto

Il Comune di Fiorano Modenese ha pubblicato un bando pluriennale per la richiesta di contributi per interventi di bonifica, rimozione e smaltimento dell’amianto in copertura di fabbricati ad uso civile, al fine di promuovere il risanamento e la salvaguardia dell’ambiente e a garantire la tutela della salute pubblica.

Sono ammessi al contributo interventi, realizzati interventi a partire dal 1° gennaio 2024, su edifici del territorio fioranese in regola con le disposizioni urbanistiche ed edilizie, di proprietà di persone fisiche, associazioni del terzo settore e enti religiosi, con superfici contenenti amianto superiori a 24 mq.

Le richieste dovranno essere subordinate alla presentazione di titolo edilizio per l’esecuzione dell’intervento di bonifica e saranno valutate dall’ufficio Ambiente. Il contributo sarà liquidate con frequenza semestrale, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 7.000 euro l’anno.

Il contributo prevede una quota fissa di 250 euro, per interventi su superfici comprese tra 24 mq e 50 mq. Per superfici superiori ai 50 mq si aggiungeranno 4 euro al mq (i mq conteggiati sono quelli indicati nella pratica edilizia autorizzativa o in planimetria catastale), fino ad un tetto massimo erogabile pari a 1.500 euro.

Sono esclusi dal contributo gli interventi su coperture in amianto inferiori ai 24.00 mq perchè per tali superfici è attivo il protocollo per il ritiro gratuito del materiale pericoloso da parte di Hera Spa, attraverso un piano di sicurezza semplificato e secondo quanto disciplinato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1071/2019 per le microraccolte di amianto.

Possono accedere agli incentivi i proprietari degli immobili o le persone fisiche usufruttuarie, locatarie o comodatarie dell’unità immobiliare con amianto da bonificare.

La domanda di contributo, redatta sul modulo opportuno in base a chi presenta la richiesta, completa di tutti gli allegati richiesti e sottoscritta dal proprietario del fabbricato o, nel caso di condomini o di beni comuni a più soggetti, da tutti i proprietari, deve essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo comunefiorano@cert.fiorano.it, oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo in piazza Ciro Menotti, 1 a Fiorano Modenese.

La domanda potrà essere fatta solo quando i lavori di bonifica, rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto saranno terminati. Eventuali domande non coperte dai fondi stanziati resteranno in graduatoria in attesa di eventuale successivo rifinanziamento.

Il Comune di Fiorano Modenese, anche in collaborazione con la Polizia Locale o altri soggetti, effettuerà sopralluoghi a campione per verificare la corretta esecuzione delle operazioni ed il possesso dei requisiti necessari per gli interventi.

Il bando e moduli di richiesta contributo sono disponibili sul sito del Comune di Fiorano Modenese nella sezione: Servizi – Ambiente – amianto