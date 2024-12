Edizione da record a Casalgrande per il 29esimo Panettone d’Oro

Un grande successo. Di affluenza e dal punto di vista della beneficenza.

La 29esima edizione del Panettone d’Oro non ha tradito le attese. Perfettamente organizzato, come di consueto, dall’ASD Arcieri Orione, la serata di venerdì 27 dicembre al Palakeope ha radunato ben 135 arcieri provenienti da tutta la regione, che si sono sfidati in una gara totalmente amichevole, e, a parte i doverosi aspetti relativi alla sicurezza, senza le classiche regole delle gare di tiro tradizionali.

Ma l’aspetto ancor più importante è quello benefico. Tutto il ricavato della serata, impreziosito anche dalla lotteria – la novità di quest’anno – allestita tra i partecipanti, è stato devoluto ad EMA Emilia Ambulanze.

“L’Amministrazione comunale vuole ringraziare sentitamente l’ASD Arcieri Orione per aver organizzato una serata da record, all’insegna della beneficenza e solidarietà – sottolinea il Vicesindaco Valeria Amarossi, presente venerdì scorso al Palakeope assieme all’Assessore Graziella Tosi -. Personalmente voglio esprimere profonda gratitudine per come sono stata accolta dal mondo arcieristico, con tanto entusiasmo e rispetto. Mi auguro che i valori di solidarietà, disciplina, gentilezza ed educazione possano contagiare tutta la nostra comunità, non soltanto quella sportiva”.