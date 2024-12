Capodanno al Duse di Bologna con il leggendario Slava’s Snowshow

Sarà il leggendario Slava’s Snowshow lo spettacolo in scena il 31 dicembre 2024 (ore 22,15) per il gran gala di Capodanno al Teatro Duse di Bologna. Creato da Slava Polunin, considerato dalla critica internazionale ‘il più grande clown del mondo’, lo show che incanta da oltre 30 anni milioni di spettatori in tutto il mondo resterà in replica fino al 5 gennaio 2025 (1° gennaio alle ore 18, 2 e 3 gennaio alle ore 21, il 4 gennaio in doppia replica alle 16 e alle 18 e il 5 gennaio alle ore 16).

Poetico, universale e senza tempo, Slava’s Snowshow rappresenta un genere a sé stante che riesce a esser spontaneo e magico come il primo giorno in cui è stato rappresentato, trasportando gli adulti in un mondo di stupore e meraviglia tipico dell’infanzia.

Il suo geniale ideatore, pluripremiato con l’Olivier e il Time Out Award a Londra, il Drama Desk a New York, lo Stanislavskij a Mosca e il Festival Critics Award a Edimburgo ama, ama “un teatro ricco di speranze e sogni, di desideri e di nostalgie, di mancanze e disillusioni. Un teatro – racconta Slava – che sfugge a qualsiasi definizione, all’interpretazione unica delle sue azioni e da qualsiasi tentativo di limitazione della sua libertà”.

Non a caso, nel suo percorso artistico Slava si è ispirato a grandi maestri come il triste clown di Leonid Engibarov, il raffinato Marcel Marceau o la delicata comicità di Charlie Chaplin oltre al nostro Totò. Lo Snowshow è proprio così: libero, lirico, ironico, fantasioso, divertentissimo e tenero, talvolta venato di malinconia: una serata che diventa esperienza incredibile, inattesa e indimenticabile per un pubblico che ritorna ogni volta a rivederlo e a riviverlo, come una cerimonia o un rituale magico.

