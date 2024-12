Il Sassuolo vince e mantiene la testa del campionato

Sfida valida per la 20^ giornata di campionato di Serie B quella tra il Sassuolo di Fabio Grosso, che guida la classifica con 43 punti e il Cosenza di Massimiliano Alvini, che in classifica è penultimo con 17 punti considerando i quattro punti di penalità.

Mister Grosso manda in campo Moldovan, Doig, Ghion, Boloca, Tolijan, Odenthal, Torstved, Muharemovic, Laurienté, Berardi e Russo.

Dirige la gara il Sig. Santoro da Messina coadiuvato dagli assistenti Mokhtar di Lecce e Bianchini di Perugia. Quarto uomo il sig. Drigo di Portogruaro.

Partita strana con un Sassuolo che spende tutto il primo tempo in un interminabile serie di passaggi che raramente si trasformano in qualcosa di realmente pericoloso.

Il Cosenza da parte sua nonostante la grande differenza tecnica sulla carta i suoi li manda a tu per tu con Moldovan per più di una volta.

Occorre attendere il secondo tempo per vedere gli ospiti andare in rete per ben due volte, la prima al 51’ ma annullata a Strizzolo per posizione di partenza giudicata in fuorigioco da Maresca al V.A.R e Gualtieri per l’A.V.A.R

Regolarissima invece la conclusione di Michael Venturi al 60’ che un tiro di sinistro da centro area mette il pallone nell’angolino in basso a sinistra.

Sassuolo 0 – Cosenza 1

I padroni di casa accusano il colpo con la partita che si mette su un binario sbagliato. Grosso decide di rispondere con un gioco più votato alla conclusione e con due sostituzioni quelle di Moro al posto di Russo, che non ha brillato in questo suo turno da titolare, e Pieragnolo per Doig.

Dalla metà della ripresa la partita è un assedio dell’area Cosentina ma senza troppa fortuna per i padroni di casa; emblematico il conteggio dei corner al minuto 85 di sei a zero in vantaggio per i padroni di casa.

Le speranze di tenersi la testa del campionato le riapre Luca Moro al minuto 86’ con un forte tiro da centro area che si insacca alle spalle di Micai.

Sassuolo 1 – Cosenza 1

Della serie Fabio Grosso non li sbaglia mai, è uno dei suoi cambi (come al solito) Luca Lipani che con tiro di destro rimette tutto a posto mentre il cronometro segna il 90’.

Sassuolo 2 – Cosenza 1

In pieno recupero esce Laurienté per Antiste e Berardi per Iannoni mentre a tutto il tifo neroverde non resta che contare i secondi e poi lasciare andare un urlo di liberazione da una tensione eccessiva per quello che si pensava alla vigilia del match.

Claudio Corrado