Botte e violenze alla fidanzata nella notte di Santo Stefano: 35enne arrestato in Appennino

I fatti hanno avuto origine intorno alle 9:00 del 26 dicembre, quando al 112 è giunta una telefonata da parte di una ragazza. La giovane ha riferito di aver ricevuto un messaggio su WhatsApp dalla madre, in cui la donna spiegava di trovarsi in una struttura ricettiva di Castelnovo Monti insieme al fidanzato, che l’aveva picchiata durante la notte. Nel messaggio, la madre chiedeva di avvisare i carabinieri e di chiamare un’ambulanza. Immediatamente i carabinieri delle stazioni di Castelnovo Monti e Collagna si sono recati sul posto. Entrati nella camera indicata, hanno trovato la donna che presentava evidenti tumefazioni al volto. La vittima è stata messa in sicurezza e affidata alle cure mediche. All’interno della stanza, in evidente disordine e segnata dai segni di una violenta lite, i carabinieri hanno rintracciato il fidanzato che dormiva sul letto. L’uomo è stato condotto in caserma per ulteriori accertamenti.

Secondo quanto ricostruito i due, dopo aver trascorso insieme la serata di Natale, erano rientrati nella struttura dove alloggiavano. A causa di una lite per futili motivi, il 35enne avrebbe iniziato a usare violenza nei confronti della fidanzata, colpendola con schiaffi, sbattendola contro il muro e tappandole la bocca. Le violenze, secondo quanto dichiarato dalla vittima, sarebbero durate per tutta la notte, fino a quando l’uomo si è addormentato. La donna, approfittando della situazione, è riuscita a recuperare il cellulare che il fidanzato le aveva sottratto e ha lanciato l’allarme, permettendo così l’intervento dei carabinieri.

Alla luce dei fatti e degli elementi di presunta responsabilità raccolti a carico dell’uomo, accusato del reato di lesioni personali aggravate, il 35enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, su disposizione della Procura di Reggio Emilia. In sede di denuncia la vittima ha dichiarato che l’episodio di violenza non sarebbe stato un caso isolato. Secondo quanto riferito dalla donna, in almeno altre quattro occasioni l’uomo avrebbe manifestato comportamenti aggressivi e violenti nei suoi confronti. Su questi fatti sono in corso i dovuti accertamenti.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.