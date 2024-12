La giornata nazionale della Bandiera si rinnova

Accanto alla conferma di una importante presenza istituzionale, quella del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, vedrà la presenza di atleti tricolori, scrittori, orchestra e corpi di danza, con la media partnership di Radio 2 e la conduzione della popolare trasmissione radiofonica ‘Caterpillar’.

“Abbiamo rivisto profondamente le celebrazioni della Giornata della Bandiera – ha dichiarato il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari – grazie al contributo del nostro assessorato alla cultura, per cui ringrazio in particolare Marco Mietto e Piergiorgio Paterlini. Lo abbiamo fatto perché, accanto al doveroso rispetto istituzionale dovuto a questa giornata, riteniamo che esistano molti linguaggi per raccontare cosa rappresenta la bandiera e con maggiore freschezza sia possibile raggiungere un pubblico più vasto per veicolare i valori del Tricolore.

Lo Sport è un veicolo di diffusione importante di questi valori, con l’impegno di nostri concittadini campioni sportivi che con il loro talento portano il Tricolore in Italia e nel mondo, in primis alle Olimpiadi.

Il dialogo al teatro Municipale Valli sarà un’occasione informale di avvicinare ai temi della Bandiera e della Cittadinanza i tanti giovani che aspettiamo il prossimo 7 gennaio. Ringrazio gli atleti, Emanuela Audisio e Caterpillar che, con la partnership di Rai Radiodue, consentirà una visibilità nazionale alle nostre proposte.

Il programma del 7 gennaio – conclude il sindaco Massari – prevede altresì i momenti istituzionali in piazza Prampolini e in Sala del Tricolore, oltre che al teatro Municipale Valli, e vedranno ospite ed oratore ufficiale il neo-presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale che ringrazio per la disponibilità. Ringrazio anche dell’interessamento il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, che non potrà essere presente, ma che sicuramente ci onorerà della sua presenza in una prossima edizione”.

Saranno infatti Stefano Baldini maratoneta Oro ad Atene 2004, Yassin Bouih mezzofondista in gara nei 3.000 siepi a Parigi 2024 e la medagliata paralimpica handbike Ana Maria Vitelaru in dialogo con la giornalista Emanuela Audisio, firma de la Repubblica e già “Premio Brera” per il giornalismo sportivo, e con Sara Zambotti, autrice e conduttrice della popolare trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radiodue, ad animare il teatro Municipale ‘Romolo Valli’, nell’incontro “La Bandiera della Cittadinanza”, evento speciale che connoterà la festa del Tricolore, il prossimo 7 gennaio 2025 a Reggio Emilia.

E’ solo una delle tante proposte che connoteranno le celebrazioni della Giornata nazionale della Bandiera, il 228° anniversario della nascita del Primo Tricolore, avvenuta il 7 gennaio 1797 nella città emiliana e onorata ogni anno con un denso programma di iniziative istituzionali e sociali.

Una giornata che vedrà anche la partecipazione dello scrittore Giorgio Falco, autore di numerosi romanzi e insignito di premi letterari nazionali come il Premio Mondello, che ha composto proprio per la Giornata nazionale della Bandiera un racconto dedicato, che sarà consegnato ai cittadini che riceveranno in Sala del Tricolore la cittadinanza italiana dal sindaco Marco Massari, e ai tanti studenti che riceveranno anche copia della Costituzione Italiana.

Un evento che “non resterà” in città, poiché sarà diffuso in tutta Italia dalla trasmissione Caterpillar, con un’edizione in anteprima già il 6 gennaio dalle ore 18, grazie alla media partnership di Rai Radiodue.

PROGRAMMA GENERALE DEL 7 GENNAIO 2025

Il programma istituzionale delle celebrazioni del 7 gennaio prossimo a Reggio Emilia prevede:

dalle ore 9.30 alle ore 9.40 – Suonata a distesa della Campana Civica, quale segnale di apertura delle celebrazioni

ore 9.45 – Piazza Prampolini

Inizio della cerimonia alla presenza delle autorità civili e militari e della Guardia civica; Onori militari alla massima autorità; Alzabandiera con esecuzione dell’Inno nazionale.

La cerimonia militare dell’Alzabandiera sarà coordinata dal Comando militare Esercito ‘Emilia-Romagna’. E’ prevista la presenza della Bandiera di Guerra del 121° Reggimento artiglieria controaerei ‘Ravenna’ di Bologna. Sarà schierata una Compagnia di formazione interforze delle unità militari presenti in ambito regionale.

ore 10.15 – Sala del Tricolore (ingresso a invito)

Cerimonia di conferimento della cittadinanza italiana a due nuovi cittadini, ai quali sarà consegnato il racconto inedito dello scrittore Giorgio Falco.

Cerimonia di consegna della Costituzione italiana a delegazioni di studenti in rappresentanza delle scuole reggiane

ore 11.15 – Teatro Municipale “Romolo Valli”

Interventi di:

Marco Massari, sindaco di Reggio Emilia

Giorgio Zanni, presidente della Provincia di Reggio Emilia

Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna

A seguire:

“La Bandiera della Cittadinanza”

dialogo con gli atleti olimpici Stefano Baldini (Oro Atene 2004, maratona), Yassin Bouih (siepi), l’atleta paralimpica Ana Maria Vitelaru (handbike), Emanuela Audisio (la Repubblica), Sara Zambotti (Caterpillar).

La cerimonia si conclude con l’esibizione “Corpi sonanti InNatura. Dedicato a Claudio Abbado”, Orchestra Florestano del Conservatorio di Musica di Reggio Emilia e Castelnovo Monti ‘Peri-Merulo’. Progetto didattico-artistico in collaborazione con il Centro Coreografico nazionale Aterballetto.

La Festa del Tricolore è seguita dalla trasmissione radiofonica Caterpillar e ha la media partnership di Rai Radio 2.

INIZIATIVE COLLATERALI

6 gennaio, ore 18 – Sala del Tricolore

Puntata in diretta di Caterpillar su Rai Radio 2 dalla Sala del Tricolore

7 gennaio

ore 11.30-20

Museo del Tricolore, piazza Casotti 1

Apertura del Museo del Tricolore

ore 17

Museo del Tricolore

Tre colori per una bandiera. Laboratorio per bambini (6-11 anni)

Info, costi e prenotazioni 0522-456816

ore 17

Sala del Tricolore

Le Note e i Colori. Chiacchierata assai briosa sui simboli che hanno fatto l’Italia di e con Michele D’Andrea.

Promosso da Lions Club International – Distretto 108 Tb

ore 18.30

Museo del Tricolore

Visita guidata al Museo del Tricolore

Promosso da Lions Club International – Distretto 108 Tb

9 gennaio

ore 18.30

Sala del Tricolore

Convegno ‘Raimondo Franchetti e una famiglia tra Reggio e l’Europa’

Promosso da Rotary Club Reggio Emilia, Associazione per il musicista Alberto Franchetti, Deputazione di Storia Patria – Sezione di Reggio Emilia