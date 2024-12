Interventi sul canale Muzza a Piumazzo

A seguito delle criticità emerse negli ultimi mesi sull’abitato di Piumazzo, aggravate dalle ripetute fasi alluvionali che hanno colpito il territorio, si è resa necessaria una risposta immediata e decisa. L’Amministrazione comunale ha lavorato a stretto contatto con la Protezione Civile e i tecnici della Regione Emilia-Romagna, valutando le problematiche e pianificando un intervento di somma urgenza che ha preso ufficialmente il via con i lavori sul canale Muzza, iniziati un paio di giorni prima di Natale. Si tratta di azioni che rappresentano un passo in avanti fondamentale per migliorare la sicurezza idraulica della zona e prevenire il ripetersi di situazioni che hanno causato più di qualche disagio.

L’intervento sul canale Muzza si svilupperà in tre fasi principali, ciascuna pensata per affrontare in maniera sistematica le criticità esistenti. In un primo momento i lavori si concentreranno sulla pulizia dell’alveo, in particolare nella zona prospiciente il canale, eliminando eventuali ostruzioni, detriti e ogni altro elemento che possa compromettere il regolare deflusso delle acque. Questa operazione è cruciale per ripristinare una funzionalità di base e garantire che le fasi successive possano svolgersi senza ostacoli.

La seconda fase prevede un intervento più strutturale, con la risagomatura e il rifacimento della parte interna del canale. Si tratta di un’operazione mirata ad aumentare il volume e la capacità del canale stesso, affinché sia in grado di gestire in modo sicuro i maggiori flussi idrici che stanno diventando sempre più frequenti e intensi a causa dei cambiamenti climatici. Tutto questo, oltre a migliorare la capacità tecnica del canale, rappresenta un investimento a lungo termine per la sicurezza dell’intero territorio.

La terza e ultima fase sarà prevede la ricostruzione di nuove arginature, più alte e robuste, in grado di proteggere l’abitato che si trova alle spalle del Muzza. Al termine delle festività, poi, l’Amministrazione comunale ha già programmato alcuni momenti di condivisione con i tecnici e gli uffici competenti per valutare come risolvere ulteriori criticità sul territorio, sempre nelle frazioni.

«Siamo pienamente consapevoli delle difficoltà che i cittadini di Piumazzo hanno affrontato negli ultimi mesi; difficoltà che io stesso, assieme ai tecnici e ai volontari di Protezione civile, ho affrontato in prima persona. Le alluvioni non sono solo un problema tecnico, ma un evento che incide profondamente sulla vita quotidiana delle persone, sui loro beni e sulla loro serenità. Siamo determinati a portare avanti questi lavori con la massima trasparenza, e aggiorneremo la popolazione sullo stato di avanzamento. Questa è una sfida che affrontiamo con serietà e con la consapevolezza che il nostro territorio merita risposte adeguate alle sfide che stiamo vivendo», commenta il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano.