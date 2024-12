49enne ferito la mattina di Natale in un incidente sulla Tangenziale a Reggio Emilia

Stamane poco prima delle 9:00, lungo la Tangenziale per Canali – via Osvaldo Salvarani a Reggio Emilia, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo dell’auto finendo cappottato a lato carreggiata. L’automobilista, bloccato nell’abitacolo, è stato liberato dai Vigili del fuoco ed affidato alle cure dei sanitari inviati dal 118. Il ferito, 49 anni, è stato trasportato all’ospedale di Reggio Emilia in codice di massima gravità. Rilievi a cura della Polizia Municipale di Reggio.