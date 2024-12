San Lazzaro di Savena, ubriaco alla guida finisce contro un muretto: patente revocata

Ubriaco alla guida della sua auto si è schiantato contro un muretto mandandolo letteralmente in frantumi: è quanto capitato a un 38enne che nella serata di sabato 21 dicembre è stato coinvolto in un incidente in via Emilia 560, in località Campana a San Lazzaro di Savena. L’uomo, che viaggiava con un tasso alcolemico tre volte superiore a quello consentito, in base alle nuove norme del Codice della strada entrate in vigore qualche giorno fa, è stato denunciato dalla Polizia Locale di San Lazzaro e rischia l’arresto dai 12 ai 24 mesi. Dovrà pagare anche una multa che va dai 3 mila ai 12 mila euro, oltre a sostenere le spese di ripristino del muretto che ha travolto con la sua macchina.

L’incidente è avvenuto sabato scorso poco prima della mezzanotte sulla via Emilia: il 38enne si trovava alla guida di una Wolkswagen Passat quando ha perso il controllo del veicolo andandosi a schiantare contro un muretto in cemento che costeggiava la strada. Nell’impatto l’uomo ha sbattuto violentemente la testa contro il parabrezza dell’auto dato che viaggiava con la cintura di sicurezza non agganciata. Arrivati sul posto gli agenti della Polizia Locale di San Lazzaro di Savena hanno accertato che il 38enne aveva un tasso alcolemico di tre volte superiore a quello consentito dalle legge e per questo hanno proceduto a denunciarlo: adesso rischia l’arresto dai 12 ai 24 mesi e dovrà pagare un’ammenda che potrà arrivare fino ai 12 mila euro.

All’uomo, che nonostante le ferite riportate nell’incidente ha rifiutato l’intervento dell’ambulanza e il ricovero, è stata anche revocata la patente. Qualora dovesse riuscire a riprenderla potrà mettersi alla guida soltanto di veicoli dotati di “alcolock”, ovvero il dispositivo previsto dal nuovo Codice della strada che permette al motore di avviarsi solo se il tasso alcolemico del conducente è pari a zero.