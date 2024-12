Trovato con crack pronto per lo spaccio: 56enne denunciato a Reggio Emilia

Stazionava con fare sospetto davanti al portone di un plesso condominiale in via Tondelli a Reggio Emilia, quando è stato notato da una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia che lo hanno fermato per un controllo. L’uomo, un 54enne domiciliato in città, veniva trovato in possesso di mezzo grammo di hascisc. Dato lo stato di forte preoccupazione manifestato dall’uomo all’atto dei rituali controlli, gli operanti approfondivano gli accertamenti che culminavano con il rinvenimento di 5 dosi di crack confezionate e pronte allo spaccio. Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno denunciato l’uomo alla Procura di Reggio Emilia.

È accaduto nella mattinata del 22 dicembre scorso, quando un equipaggio della sezione radiomobile di Reggio Emilia, durante un servizio di controllo del territorio in città, nel percorrere via Tondelli nota un uomo di etnia africana stazionare davanti a un condominio con fare sospetto. Nell’immediatezza i militari raggiungevano l’uomo, bloccandolo nei pressi dell’ingresso del plesso condominiale dopo che lo stesso aveva tentato di dileguarsi. Successivamente i militari approfondivano i controlli, rinvenendo in sua disponibilità una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish nonché 5 involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo Crack del peso di circa 2 grammi. Ricondotta – in via presuntiva – la detenzione ai fini di spaccio, i carabinieri denunciando l’uomo alla Procura reggiana, sequestrando lo stupefacente rinvenuto.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.