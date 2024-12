“Sei la mia città”: 115 proposte per migliorare Modena

Sono 115 le proposte pervenute attraverso il percorso partecipato “Sei la mia città” sviluppato dal Comune di Modena per raccogliere idee e contributi per migliorare la qualità delle aree urbane e per risolvere le criticità emerse dal confronto con i cittadini.

Di queste, 64 sono uscite dai quattro laboratori effettuati nelle scorse settimane (18 proposte dal Quartiere 1, 13 dal Quartiere 2, 20 dal Quartiere 3, 13 dal Quartiere 4), mentre 51 sono state presentate direttamente sulla piattaforma online che è rimasta aperta per circa un mese in modo da consentire di partecipare anche a chi non è riuscito a partecipare ai laboratori.

I report delle proposte emerse durante i laboratori e dalla piattaforma sono stati pubblicati e sono consultabili online nella sezione del sito istituzionale dedicata al percorso partecipato (http://www.comune.modena.it/seilamiacitta), che viene costantemente aggiornato e dove sono disponibili anche tutti i materiali precedenti, compresi quelli multimediali.

Nel nuovo anno sarà organizzato un incontro per illustrare un documento di sintesi delle proposte emerse che contribuiranno alla costruzione dei contenuti di un nuovo Avviso pubblico, finalizzato ad attivare interventi di rigenerazione urbana attraverso la presentazione di proposte progettuali da parte di operatori economici. Rispetto agli esiti delle proposte degli operatori economici saranno inoltre previsti ulteriori momenti di restituzione.

I temi emersi nelle proposte del percorso partecipato riguardano prevalentemente la mobilità attiva e sostenibile, dalla pedonalizzazione degli spazi pubblici alle caratteristiche delle piazze e degli ingressi scolastici, dai percorsi pedonali ai percorsi ciclopedonali, dalle misure necessarie per la sicurezza di ciclisti e pedoni alle connessioni fra la città e le frazioni, ma anche la regolazione e l’organizzazione della sosta, lo spazio pubblico e i parchi con proposte che parlano di vivibilità, di centralità delle persone, di nuove attrezzature, di cura e decoro, di allestimento di luoghi per sedute e per socializzare, di presenza di spazi ombreggiati e di sicurezza diurna e notturna.

Tra i temi toccati, anche le misure di adattamento e mitigazione al clima con proposte per la forestazione urbana, per la creazione ed il potenziamento delle infrastrutture verdi, per la riduzione degli inquinanti, per la regolazione del calore e per il potenziamento della biodiversità. E ancora, gli spazi e gli edifici pubblici, da recuperare e da valorizzare per la partecipazione civica, per l’integrazione multiculturale, per favorire l’espressione artistica, per il coinvolgimento dei giovani; gli strumenti di collaborazione, con proposte per la definizione di patti di collaborazione dei cittadini, di regolamenti dei beni comuni, di regolamenti di convivenza tra residenti e attività non residenziali, di regolamenti per gli usi temporanei e per la gestione condivisa di spazi urbani. È stato affrontato anche il tema della dimensione di ingaggio e di partecipazione pubblica, con proposte rivolte ad attivare processi di progettazione partecipata relativamente a parchi, cura del verde pubblico, percorsi pedonali e ciclabili, spazi pubblici, luoghi urbani sottoutilizzati.

Il percorso partecipato “Sei la mia città. Rigeneriamo Modena” ha preso il via in ottobre con quattro appuntamenti di presentazione nei Quartieri della città ed è proseguito in novembre con quattro laboratori (uno per ogni Quartiere) in cui i cittadini hanno potuto elaborare insieme proposte per migliorare gli spazi pubblici del proprio quartiere. Contestualmente è stata aperta la piattaforma digitale per presentare proposte online ed è stato attivato lo sportello dedicato al confronto con i tecnici comunali “Parla con l’Ufficio di Piano”.