Raccolti ad Albinea i fondi per due iniziative benefiche

Nei giorni scorsi, attraverso diverse iniziative che si sono svolte ad Albinea, organizzate da Comune e Casa Betania, sono stati raccolti fondi da destinare a due fini benefici: aiutare il centro ucraino Agape, che si occupa di bambini con disabilità, e sostenere la Caritas di Reggio nell’accoglienza dei rifugiati palestinesi.

Con il “Pane della solidarietà” nelle scuole del territorio, a cui si sono sommate una donazione dell’associazione “Amici del Cea” e parte dei fondi derivanti dalla serata di beneficenza del 16 dicembre, sono stati raccolti 3.625 euro per il centro Agape.

Sempre nell’iniziativa del 16 dicembre “Musica e dialoghi di pace”, che ha visto prima esibirsi in un concerto le allieve ucraine del conservatorio di musica “Achille Peri – Claudio Merulo” ed è proseguita con una “cena di comunità” in sala civica, sono stati raccolti mille euro per Caritas. Quest’ultima iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Caritas, Agesci, Pro loco Albinea, Conservatorio Peri-Merulo e Comitato Pace, Gemellaggi e Cooperazione internazionale.