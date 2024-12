Mastro Ezechiele, le fiabe e il Natale: classico appuntamento per famiglie a S.Ilario giovedì 26 dicembre

Ormai un classico l’appuntamento di Santo Stefano al Piccolo Teatro in Piazza per la stagione di teatro per famiglie di Teatro L’Attesa, associazione 5T e Comune di Sant’Ilario d’Enza. Giovedì 26 dicembre (ore 16.30) sarà la volta dello spettacolo “Il lungo giorno di Mastro Ezechiele” della compagnia Controsenso Teatro.

Mastro Ezechiele ha ancora un insegnamento da impartire al suo volenteroso apprendista Giacomo. Per farlo userà un linguaggio che gli adulti spesso dimenticano. Il linguaggio della fiaba, dove tutto può accadere e niente è mai come appare. Per i due protagonisti sarà come tornare bambini, interpreteranno e stravolgeranno i racconti, alla ricerca di una preziosa lezione di vita: la memoria va coltivata e nutrita perché ricordare ci aiuta ad affrontare il futuro con serenità e consapevolezza.

Dal mattino al tramonto Mastro Ezechiele e Giacomo si divertiranno ad imparare sempre di più l’uno dell’altro prestando corpo e voce a Cappuccetto Rosso, il Lupo Cattivo, Biancaneve e la Regina, Pinocchio e il Grillo Parlante, fino al lieto fine, che arriva sempre puntuale come le amiche stelle che fanno capolino dopo il buio del crepuscolo.

Controsenso Teatro viene da Cremona ed è formata dagli attori e autori Alberto Branca e Massimiliano Grazioli che da anni portano avanti un’intensa attività nel Teatro di Figura. La Compagnia è accreditata al Ministero dell’Istruzione e al Ministero Della Cultura per il Piano delle Arti e Creatività.

Questo spettacolo fa parte del progetto “Vitamina di Teatro” promosso dal Comune di Sant’Ilario d’Enza. Per ogni spettacolo della rassegna disponibili almeno venticinque biglietti omaggio per tutti i bambini residenti a Sant’Ilario e Calerno. Dove richiederli? Alla Farmacia Comunale di S.Ilario.

Ingresso: biglietto unico 5 Euro. Prevendite: Tabaccheria Merlini, piazza Repubblica, Sant’Ilario d’Enza. Prenotazione telefonica: 328 6019875.