Maurizio Zuares nominato nuovo Chief Commercial Officer globale di Maserati

Maserati è lieta di annunciare la nomina di Maurizio Zuares come nuovo Chief Commercial Officer globale, con effetto dal 1° gennaio 2025. Maurizio succederà a Luca Delfino, che lascia l’azienda per intraprendere nuove opportunità. Maserati desidera esprimere un sincero ringraziamento a Luca per il suo eccezionale contributo e la dedizione dimostrata durante il suo incarico.

Maurizio Zuares porta con sé una vasta esperienza e una prospettiva internazionale unica al brand di lusso modenese. Maurizio ha iniziato la sua carriera in Italia presso Ford, assumendo progressivamente responsabilità nelle vendite e nel Brand Management. Entrato nella divisione Automotive del Gruppo Fiat nel 1999, ha ricoperto diversi ruoli di leadership nelle vendite e nel marketing in vari mercati. La sua carriera comprende incarichi come Presidente di Fiat Auto Japan nel 2004, Direttore Vendite Internazionali nel 2009, Managing Director per il mercato spagnolo nel 2011, CEO di FCA France nel 2012 e Head of Middle East nel 2016. Dal 2019, Maurizio è stato responsabile delle operazioni dei Business Centers per la regione EMEA, supervisionando i mercati al di fuori dell’Italia. Nell’ambito di Stellantis, è stato CEO di Spagna e Portogallo prima di assumere la responsabilità di Leapmotor International nella regione Enlarged Europe, ampliando ulteriormente la sua esperienza nel settore.

Maurizio è laureato in Economia e Management e ha conseguito un MBA in Economia, Finanza e Amministrazione presso l’Università degli Studi di Ancona e l’Istituto Istao, in Italia.

Santo Ficili, Amministratore Delegato di Maserati, ha commentato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Maurizio Zuares nella famiglia Maserati come nostro nuovo Chief Commercial Officer. La vasta esperienza di Maurizio, la sua leadership comprovata e la visione internazionale saranno fondamentali per guidare la crescita e il posizionamento globale di Maserati mentre affrontiamo il prossimo capitolo del nostro percorso. Desidero inoltre esprimere la mia più profonda gratitudine a Luca Delfino per la sua dedizione instancabile e i numerosi successi che ha portato a Maserati nel corso degli anni. Gli auguriamo il meglio per il futuro”.

Maurizio Zuares, nuovo Chief Commercial Officer di Maserati: “È un onore entrare a far parte di Maserati, un marchio sinonimo di eccellenza italiana e innovazione automobilistica. Sono entusiasta di collaborare con un team appassionato per rafforzare ulteriormente la presenza e la reputazione globale di Maserati, affrontando le sfide e le opportunità di un settore così dinamico”.

Questa nomina conferma l’impegno di Maserati a rafforzare il proprio team di leadership con professionisti di comprovata esperienza che incarnano i valori e la visione del marchio per il futuro.