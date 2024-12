Le Celebrazione dell’81° anniversario dell’eccidio dei sette fratelli Cervi e di Quarto Camurri

Si svolgeranno sabato 28 dicembre le commemorazioni dell’eccidio dei sette Fratelli Cervi e di Quarto Camurri. Caduti per mano fascista il 28 dicembre del 1943, i sette fratelli Cervi: Agostino, Aldo, Antenore, Ettore, Ferdinando, Gelindo e Ovidio, vennero fucilati insieme a Quarto Camurri nel poligono di tiro cittadino.

Le Celebrazioni commemorative dell’anniversario si terranno a Reggio Emilia sabato a partire dalle ore 10 all’interno della Sala del Tricolore con gli interventi di Marco Massari, sindaco di Reggio Emilia, Giorgio Zanni, presidente della Provincia di Reggio Emilia, Alessio Mammi, assessore regionale all’Agricoltura e all’agroalimentare, Elio Ivo Sassi, presidente di Alpi-Apc di Reggio Emilia, Albertina Soliani, presidente dell’Istituto Alcide Cervi e Maurizio Viroli, professore emerito della Princenton University (Usa). Successivamente, intorno alle 11.30, ci si sposterà presso il Poligono di Tiro di Reggio Emilia, luogo dell’eccidio, per l’omaggio alla lapide posta nel luogo della fucilazione.

Nel pomeriggio la commemorazione si sposterà a Casa Cervi a Gattatico, dove alle ore 14.30 la cerimonia di posa del “vettore della memoria di Libeskind” con gli interventi di Mirco Carrattieri, storico di Liberation Route Italia, Gianni Maiola, vice sindaco di Gattatico, Alessandro Spanò, sindaco di Campegine e Albertina Soliani. Dalle ore 15 andrà in scena lo spettacolo “Sguardi della Resistenza: uomini e donne tra storia, letteratura e musica”, narrazioni tra letteratura e storiografia, attori e le voci narranti Omar Borciani e Lara Sassi del teatro Mamimò di Reggio Emilia. Al violino Daniele Ruzza della Filarmonica Toscanini di Parma, ricerca e selezione dei testi a cura di Morena Vannini dell’Istituto Alcide Cervi.

Le celebrazioni sono organizzate dall’Istituto Alcide Cervi, dal Comune di Reggio Emilia, dal Comune di Campegine, dal Comune di Gattatico, dal Comune di Guastalla, dalla Provincia di Reggio Emilia con il sostegno di Anpi Nazionale.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero. Per maggiori informazioni e per il programma completo consultare il sito www.istitutocervi.it

INIZIATIVE IN PROVINCIA – Venerdì 27 dicembre 2024 dalle ore 10 al cimitero di Guastalla omaggio alla tomba di Quarto Camurri e alla stele commemorativa in piazza Matteotti. Sempre venerdì 27 dicembre alle ore 17.30 a Campegine fiaccolata per i sette fratelli Cervi con partenza dal centro di Campegine e arrivo al cimitero con omaggio alla tomba monumentale della famiglia Cervi.