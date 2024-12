Formigine: anche quest’anno la Biblioteca Ragazzi Matilda celebra il Natale con un programma ricco di eventi

Le festività sono alle porte e la biblioteca di Formigine si prepara a trasformarsi in un luogo magico, dove ogni angolo racconterà storie e sogni.

Il 27 dicembre alle ore 17, si terrà “Piccole orecchie”: iniziativa pensata per accompagnare i bambini e le bambine da 24 a 36 mesi nel meraviglioso mondo dei libri attraverso il gioco, la musica e la narrazione.

Doppio appuntamento il 28 dicembre alle ore 10 per i neonati e bambini fino a 1 anno con “Voce che culla” e, alle 11, “Libritralemani” per lettori fino a 2 anni.

Il 3 gennaio, alle 15, ritrovo per i più grandi dai 9 agli 11 anni con “Bibliotecari siamo noi”: i ragazzi potranno trasformarsi in bibliotecari per un pomeriggio, vivendo l’esperienza di consigliare e condividere libri come veri esperti.

Chi non potrà partecipare a queste iniziative, potrà sempre andare a trovare le bibliotecarie. Loro hanno preparato una selezione speciale di libri natalizi che potranno essere letti comodamente seduti sulla grande “poltrona delle Storie” o presi in prestito.

La Biblioteca Ragazzi Matilda, insieme alla Biblioteca Daria Bertolani Marchetti, manterrà il consueto orario di apertura, con alcune eccezioni nei giorni prefestivi (martedì 24 e 31 dicembre: chiusura anticipata).