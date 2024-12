S.Ilario: mezz’ora di silenzio per la Pace in piazza

Mezz’ora di silenzio per la Pace: l’Amministrazione Comunale di Sant’Ilario d’Enza invita la cittadinanza lunedì 23 dicembre, dalle ore 18.30 alle 19, a un momento di raccoglimento comunitario.

L’appuntamento con l’evento “The Sound of Silence” è in piazza 18 marzo, lo spazio pedonale tra piazza IV Novembre e piazza della Repubblica, con la partecipazione del Corpo Filarmonico di S.Ilario.

Questo il messaggio di invito: “Prima che inizi questo periodo con i suoi suoni festosi, brindisi e canzoni, come Amministrazione abbiamo pensato di organizzare un momento di silenzio per la Pace. Ci è sembrata la formula migliore, adatta all’istituzione, per offrire a tutti un’occasione pubblica per riflettere su questo tema. Il silenzio è uno spazio abbastanza grande per ospitare le diverse sensibilità e i diversi modi di impegnarsi in merito (una meditazione, una preghiera, la presenza fisica del manifestante, un pensiero, lo stare insieme) e allo stesso tempo ha la capacità di unire negli intenti, quelli più profondi, più umani che “gridano”, anche senza voce, un forte rifiuto della violenza. Vi invitiamo quindi alla mezz’ora per la pace”.

Info: 0522 902811 – www.comune.santilariodenza.re.it