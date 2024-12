Tanta gente per l’ultimo saluto a Francesca Orienti

C’era una folla commossa questa mattina nel duomo di San Giorgio a Sassuolo per l’ultimo saluto a Francesca Orienti. “Grazie a tutti per il vostro sostegno, non riesco a piangere per il tanto amore che ho ricevuto, davvero mi sono divertito con mia mamma” sono state alcune delle parole pronunciate dal giovane figlio di Francesca.

La 43enne è deceduta dopo un malore che l’aveva vista coinvolta in una uscita di strada sulla Modena-Sassuolo lo scorso 17 dicembre. In quel frangete la donna era stata trasportata dai sanitari in codice di massima gravità all’Ospedale di Baggiovara, avendo riportato numerosi traumi.

Francesca, Dottore commercialista e revisore dei conti in uno studio professionale a Modena, lascia il papa’ Eugenio, la mamma Giuseppina, il figlio Alessandro.

Nel 2019 Francesca aveva espresso la volontà di donare gli organi.