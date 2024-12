Polizia di Stato: 19 agenti in prova assegnati alla Questura di Modena

Il 18 dicembre scorso, il Questore – insieme a Dirigenti, Funzionari e personale dipendente – ha accolto i nuovi 19 agenti in prova, assegnati alla Questura di Modena dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, alcuni in avvicendamento a pari qualifica trasferiti ad altra sede, altri in potenziamento dell’organico, come da Piano annuale ministeriale di progressivo incremento delle risorse umane.

In particolare, 18 agenti prenderanno servizio in Questura, mentre uno al Commissariato di P.S. di Carpi.

I giovanissimi agenti hanno prestato giuramento il 12 dicembre scorso nelle rispettive Scuole di Trieste, Nettuno, Vibo Valentia, Brescia, Piacenza, Pescara e Campobasso, al termine del 227° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato.

I neoagenti in prova fino al prossimo 7 aprile saranno impegnati nella fase cosiddetta di applicazione pratica delle conoscenze maturate nei 6 mesi di formazione presso le Scuole di Polizia, per poi essere immessi definitivamente in ruolo.

Al termine dell’incontro in aula Marco Biagi, dove sono state rappresentate le priorità operative della sicurezza a Modena e provincia, il Questore, dopo essersi congratulata per il traguardo raggiunto, ha rivolto loro un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro, invitandoli ad esprimere sempre il massimo impegno al servizio della comunità modenese.