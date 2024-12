Incendio in una abitazione a Scandiano, muore 82enne

Nelle prime ore di questa mattina, i Carabinieri della Tenenza di Scandiano, coadiuvati dal personale della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile (NOR) di Reggio Emilia, sono intervenuti in un’abitazione del comune di Scandiano a seguito di un incendio sviluppatosi in un appartamento al piano terra con ingresso indipendente, parte di un plesso residenziale.

Le fiamme, prontamente domate dai Vigili del Fuoco di Reggio Emilia e sviluppatesi per cause in corso di esatto accertamento, hanno coinvolto il garage e parte dell’appartamento. A causa dei fumi sprigionatisi, è deceduta una donna di 82 anni residente nell’abitazione. Sono in corso le verifiche da parte dei Carabinieri per chiarire le cause dell’incendio. L’abitazione è stata sottoposta a sequestro e la salma posta a disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano paci.