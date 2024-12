Furto con spaccata in un bar di Novellara

Questa mattina i carabinieri della stazione di Novellara su input della Centrale Operativa della Compagnia di Guastalla intervenivano in Piazza Prati della Fiera a Novellara per eseguire un sopralluogo di furto ai danni di un bar.

Giunti sul posto i carabinieri avevano modo di accertare che ignoti ladri la notte tra il 20 e il 21 dicembre 2024, utilizzando un sasso, hanno infranto il vetro inferiore di una porta laterale per accedere all’interno dei locali che ospitano l’esercizio pubblico. Una volta entrati, hanno asportato il fondo cassa, consistente in alcune centinaia di euro e sigarette in corso di inventario.

I danni materiali per la perpetrazione del furto e il valore della refurtiva asportata sono ancora in fase di quantificazione. I carabinieri hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignori.