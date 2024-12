Bologna: tre arresti per tentato omicidio

Nella tarda serata di ieri, in zona Pilastro via Pirandello, giungeva segnalazione di un grave accoltellamento ai danni di un ragazzo. Le volanti giunte sul posto identificavano la vittima per un cittadino italiano, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, classe 2004, che presentava varie ferite da arma da taglio e che veniva condotto presso il locale ospedale Maggiore, ove le veniva riscontrato lesione all’altezza del polmone. Attualmente versa in prognosi riservata.

Le immediate indagini svolte dalla Squadra Mobile, congiuntamente al personale delle Volanti, fondate sulla testimonianza di una condomina che aveva assistito all’aggressione, sulla escussione del fratello della vittima, sulla acquisizione di alcuni sistemi di videosorveglianza ivi presenti, consentivano di acclarare che la vittima ed il fratello, nella tarda serata appena giunti con l’auto nei pressi della propria abitazione sita in via Pirandello, venivano aggrediti e malmenati da tre soggetti da loro conosciuti, in quanto anche loro dimoranti al Pilastro.

In particolare due degli aggressori, cittadini marocchini, aggredivano la vittima, ferendola con un coltello all’altezza del polmone, un terzo soggetto cittadino marocchino, cugino dei primi due, armato di cinghia, aggrediva il fratello della vittima. Gli autori del grave ferimento venivano rintracciati nella loro abitazione sita nel quartiere Pilastro, ove veniva rinvenuto un coltello con alcune tracce ematiche ed uno strofinaccio probabilmente utilizzato per ripulire il sangue.

Sono in corso approfondimenti sul presumibile movente.

Dopo le formalità di rito i tre soggetti arrestati su disposizione del Pubblico Ministero di turno dott.ssa Francesca Rago sono stati condotti presso la locale casa circondariale.