Scandiano: solidarietà natalizia, buoni spesa per le famiglie in difficoltà

Anche quest’anno, grazie alla generosità di Stefano Fontanelli e Paolo Benedetti, rispettivamente titolare e socio della Rycad, le famiglie in difficoltà di Scandiano riceveranno un aiuto concreto attraverso buoni spesa natalizi.

L’iniziativa, nata durante la pandemia da Covid-19, si è consolidata negli anni come un gesto di solidarietà verso chi vive situazioni di maggiore fragilità. “Durante il Covid non si sapeva come sarebbe andata avanti – racconta Stefano Fontanelli – e abbiamo deciso di fare la nostra parte per chi era meno fortunato di noi. Abbiamo iniziato con pacchi alimentari e poi siamo passati ai buoni spesa, affidandoci ai Servizi Sociali per individuare i destinatari più adatti.”

I buoni saranno distribuiti alle famiglie con minori o a persone in situazioni particolarmente critiche, come chi si trova temporaneamente ospitato in strutture di accoglienza.

Il sindaco Matteo Nasciuti ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “È un segno di attenzione verso chi ha più necessità. I buoni spesa rappresentano un aiuto immediato e concreto, particolarmente prezioso in un momento delicato come il Natale.”

La Rycad, azienda scandianese attiva nel settore dell’automazione industriale da oltre 20 anni e con una decina di dipendenti, ha voluto ribadire il proprio impegno verso la comunità locale, sottolineando come la solidarietà rappresenti un valore fondamentale.

Un gesto che dimostra come, unendo le forze, si possano offrire opportunità e sostegno a chi ne ha più bisogno, soprattutto durante le festività natalizie.