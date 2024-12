In vendita l’Aceto prodotto nell’Acetaia Comunale

A partire da domani, sabato 21 dicembre in occasione dell’appuntamento con “Dolce Natale” in piazza Garibaldi, il Circolo Boschetti Alberti, inizierà l’attività di vendita dell’Aceto prodotto nell’Acetaia Comunale “E. Cuoghi”, gestita dallo stesso Circolo con un accordo di collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

“Un appuntamento, quello di sabato, dedicato interamente alla gastronomia natalizia – commenta l’Assessore al Turismo ed al Commercio Federico Ferrari – e ci è parsa l’occasione migliore per iniziare la commercializzazione di questo prodotto che può diventare uno straordinario regalo di Natale. Si tratta di un Aceto Balsamico Tradizionale di Modena – DOP, con un invecchiamento che supera i 12 anni, siamo ormai alla soglia dei 20. Che di diritto inserisce anche la Città di Sassuolo in quel circuito enogastronomico e turistico, legato al balsamico tradizionale, che tutto il mondo ci invidia”.

La confezione da 100 ml, nella tradizionale bottiglietta disegnata da “Giugiaro Design”, sarà messa in vendita a 70 €.

Per tutta la giornata, in piazza Garibaldi, sarà presente lo stand del Circolo Boschetti Alberti, in cui sarà possibile acquistare il prodotto.

Nei giorni seguenti sarà possibile prenotarlo al seguente indirizzo email: circolo.boschetti@virgilio.it.