Un bilancio solido per il futuro di Sassuolo: nessun aumento di tasse, più investimenti per le famiglie e la città

“Guardare avanti senza lasciare nessuno indietro”. È con questa visione che ieri sera il Consiglio Comunale di Sassuolo ha approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027, un documento che garantisce stabilità, risponde alle necessità della comunità e getta le basi per il rilancio della città.

Un bilancio solido e senza aumenti di tasse.

Nonostante i tagli statali che sottrarranno a Sassuolo oltre 400.000 euro nei prossimi tre anni, non ci saranno aumenti di tasse o tariffe dei servizi. Al contrario, il bilancio – che per il 2025 prevede entrate complessive per 53,8 milioni di euro – destina oltre 42 milioni alle spese correnti e 8 milioni a investimenti concreti per scuole, quartieri, mobilità sostenibile e infrastrutture sportive.

Priorità: famiglie, fragilità e futuro.

“Nel nostro primo bilancio – spiega il Sindaco Matteo Mesini – abbiamo scelto di investire sulle persone, con un’attenzione particolare alle famiglie, alle nuove generazioni e a chi ha più bisogno. Abbiamo aumentato i posti negli asili nido, da 254 a 301 (+47 posti in sei mesi), destinato 1,8 milioni di euro al personale educativo e assistenziale, avviato nuovi progetti per le categorie più fragili, mantenendo un impegno concreto a ridurre il debito comunale”.

Opere pubbliche: un piano ambizioso ma concreto.

Tra gli interventi principali, il piano prevede:

• La realizzazione di una nuova mensa alla Scuola Caduti per il quartiere Borgo Venezia, un segnale importante per un’area che merita maggiore attenzione;

• Nuovi chilometri di piste ciclabili, con un investimento da un milione di euro, per una mobilità più sostenibile;

• La riqualificazione della pista di atletica, valorizzando lo sport come motore sociale;

• Un progetto di rigenerazione urbana nell’area ex 189, con un approccio partecipativo che coinvolgerà cittadini, privati e associazioni.

“Questo bilancio – conclude il Sindaco – rappresenta il primo passo di un percorso che vuole trasformare Sassuolo in una città più inclusiva, moderna e capace di guardare al futuro con ambizione. È una promessa mantenuta e un impegno che portiamo avanti con determinazione”.