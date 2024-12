Strade più controllate grazie all’accordo tra Polizie locali

Il Comune di Crevalcore (BO), assieme ai Comuni di San Cesario sul Panaro, Castelfranco Emilia e all’ Unione dei Comuni del Sorbara (Mo), ha sottoscritto un accordo di collaborazione tra i rispettivi corpi di Polizia Locale.

“Si tratta di un progetto sperimentale – dichiara l’Ispettrice Ester Cocchi, Responsabile del servizio di Polizia Locale di Crevalcore – che coinvolge realtà geograficamente vicine ed interessate da fenomeni comuni, con tessuti sociali simili e dalla presenza di grandi arterie stradali che le attraversano. Per tale motivo – conclude Cocchi – è parso utile elaborare un progetto di collaborazione tra Polizie Locali, con l’obiettivo di aumentare la prevenzione in materia di sicurezza stradale.”

La collaborazione viene attuata mediante lo svolgimento coordinato e simultaneo di alcuni servizi di controllo stradale, mettendo in comune e coordinando il personale a disposizione e le risorse strumentali in dotazione ai rispettivi territori di appartenenza.

L’accordo si pone diversi obiettivi, tra cui l’aumento della connessione tra le Polizie Locali con scambi di informazioni e strumentazioni, l’attivazione di forme congiunte di controlli stradali nei rispettivi territori di competenza con lo scambio sempre più rapido di informazioni tra centrali operative e pattuglie sul territorio, l’impiego coordinato del personale e delle risorse tecnologiche all’avanguardia a disposizione; il tutto finalizzato al presidio efficace del territorio. Saranno così possibile azioni più incisive sui controlli di livello etilico dei guidatori, sull’uso di droghe e sull’utilizzo del cellulare alla guida e la regolarità di assicurazioni e revisione dei veicoli.

L’intesa si propone di promuovere un nuovo modello di “Polizia di comunità” consentendo una presenza più capillare sui territori. Ciascun comune manterrà la competenza dei proventi selle sanzioni economiche delle multe elevate nel proprio territorio, come anche il trattamento relativo al proprio personale, senza oneri aggiuntivi per le amministrazioni aderenti.

“Questa collaborazione è possibile – dichiara il sindaco Marco Martelli – oltre che per le volontà di noi amministratori e dei rispettivi comandi di Polizia, anche grazie al contributo erogato della Regione Emilia Romagna. La Regione infatti ha stanziato fondi specifici per il miglioramento la qualità dei servizi erogati alla cittadinanza in tema di prevenzione sulla sicurezza stradale. Le risorse ottenute consentiranno ai comandi coinvolti di investire in strumentazione specifica e in formazione specialistica per gli operatori coinvolti. Siamo perciò soddisfatti del percorso fatto sin qui e fiduciosi dei risultati che si potranno ottenere. Ancora una volta – conclude Martelli – l’unione fa la forza.”