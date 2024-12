Sabato a Sassuolo la presentazione del libro “Fiori di nespolo” di Francesco Zumbo

ANFI Sassuolo organizza la presentazione del libro “Fiori di nespolo” di Francesco Zumbo V. Presidente dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, sezione di Sassuolo. L’appuntamento è per sabato 21 dicembre, alle ore 17:00, presso la Sala Falcone Borsellino del parco Albero d’Oro, in via Refice.