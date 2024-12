Ruba champagne al supermercato: denunciato a Reggio Emilia dai carabinieri

Si è recato all’interno del supermercato Esselunga di Reggio Emilia, e dopo aver prelevato quattro costose bottiglie di champagne dagli scaffali (valore 400 euro), le ha occultate all’interno del suo zaino ed è uscito dal supermercato, allontanandosi senza pagare. E’ stato un responsabile del supermercato, accortosi dell’ammanco, a denunciare il furto ai carabinieri, consegnando anche la foto del presunto ladro ricavate dal sistema di video sorveglianza del supermercato. Le successive indagini svolte dai militari di Corso Cairoli, permettevano di risalire al presunto responsabile.

Per questi motivi, con l’accusa di furto i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano, un 43enne straniero residente nel milanese.

I fatti. Il 14 novembre scorso, si presentava presso la stazione dei carabinieri di Corso Cairoli, un responsabile del supermercato Esselunga di Reggio Emilia per denunciare il furto di 4 bottiglie di champagne. La vittima, consegnava ai militari anche una foto ritraente il volto del presunto ladro, che successivamente veniva identificato nel 43enne, già noto per un furto avvenuto il 14 ottobre sempre ai danni di altro supermercato Esselunga, questa volta di Lucca, circostanza per la quale l’uomo, identificato dai carabinieri, veniva denunciato. Dalla visione delle immagini di videosorveglianza, si riscontrava la presenza dell’uomo intento a prelevare le bottiglie di champagne del valore complessivo di circa 400 euro dallo scaffale, per poi occultarle all’interno del proprio zaino ed uscire dal supermercato omettendone il pagamento.

Alla luce dei fatti, i militari acquisivano a carico del 43enne elementi di presunta responsabilità, e denunciavano l’uomo alla procura della Repubblica di Reggio Emilia. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.