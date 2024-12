Reggio Emilia, beccato mentre ruba merce al supermercato: denunciato dalla Polizia di Stato

Nella mattina di ieri, mercoledì 18 dicembre, personale della Squadra Volanti della Polizia di Stato, è intervenuto presso un supermercato di viale Regina Margherita a seguito di una segnalazione fi furto appena consumato.

Giunti sul posto gli addetti alla vigilanza riferivano di aver notato un soggetto che, dopo aver prelevato diversa merce consistente in generi alimentari, la occultava addosso e superava le barriere antitaccheggio senza pagare. Gli operatori intervenuti riuscivano a rintracciare il soggetto in questione, trovato effettivamente ancora in possesso della merce appena asportata per un valore di oltre 200 euro.

Si trattava di un 52enne di origine egiziana, con alcuni precedenti in materia di reati contro il patrimonio, che vistosi scoperto riconsegnava la merce che veniva restituita al legittimo proprietario in quanto interamente rivendibile.

Dopo aver acquisito le immagini di videosorveglianza e aver condotto il soggetto in Questura per gli ultimi accertamenti del caso, il 52enne veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di tentato furto.