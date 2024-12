Reggio Emilia: agenti della Polizia di Stato in pensione collaboreranno con la Polizia locale per potenziare il controllo di comunità

E’ stata rinnovato fino alla fine del 2026 l’accordo del progetto “Spazi aperti e sicuri”, grazie al quale i volontari dell’Associazione nazionale Polizia di Stato contribuiranno a vigilare all’interno del centro storico e nei parchi cittadini per promuovere le regole del vivere civile. La convenzione stipulata tra Comune di Reggio Emilia e Gruppo di volontariato dell’Associazione nazionale Polizia di Stato – sezione di Reggio Emilia, è in collaborazione con il comando di Polizia locale di via Brigata Reggio.

Rispetto alla sperimentazione degli scorsi anni il nuovo protocollo d’intesa per l’utilizzo dei volontari amplia le zone di monitoraggio: al centro storico e ai parchi cittadini, si aggiunge la zona stazione. L’accordo prevede che nelle giornate di maggior affollamento dell’esagono e nei quartieri, i volontari svolgano attività di osservazione e rilevazione di situazioni potenzialmente critiche o in grado di abbassare la percezione della sicurezza. L’attività di monitoraggio andrà da semplici segnalazioni di arredo urbano danneggiato e illuminazione pubblica non funzionante a eventuali situazioni di criticità al fine di promuovere il rispetto della civile convivenza e della legalità: il tutto avverrà in stretto contatto con gli agenti della Polizia locale. Nei primi sei mesi del 2024 i volontari dell’associazione hanno svolto 76 servizi di monitoraggio in centro storico durante i quali sono stati rinvenuti diversi telefoni cellulari, una quindicina di portafogli smarriti e è stata prestata assistenza ad alcune persone in difficoltà.

Gli agenti in pensione, infatti, muniti di divise operative per essere più visibili, si muoveranno in costante contatto radio con la Centrale operativa della Polizia locale e in stretta collaborazione con gli operatori effettivi in servizio. I cittadini potranno così contare, oltre che sull’ordinario lavoro della Polizia locale, su un volontariato qualificato e competente per contrastare episodi di inciviltà e degrado urbano.

Oggi davanti al Municipio in piazza Prampolini, il questore di Reggio Emilia Giuseppe Maggese, assieme al il sindaco Marco Massari, al vice comandante aggiunto della Polizia locale Nello Monelli, hanno incontrato i volontari, ringraziandoli per aver messo ancora una volta a disposizione la loro professionalità e per l’impegno civico dimostrato nel voler proseguire l’attività a disposizione dei cittadini. Da ottobre 2022 a oggi, infatti l’attività di vigilanza dei volontari ha permesso agli agenti in servizio ordinario di intervenire in modo più rapido e prevenire situazioni di criticità.

HANNO DETTO – “Accolgo con grande entusiasmo – ha detto il questore Giuseppe Maggese – il rinnovo, per il terzo anno consecutivo, di questa convenzione tra il Comune di Reggio Emilia e l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Considero questo accordo molto importante per concorrere a rafforzare ulteriormente la sicurezza percepita nel capoluogo reggiano, soprattutto in questo periodo ormai prossimo alle festività”.

“Ringrazio i volontari dell’Associazione nazionale Polizia di Stato per la disponibilità e lo spirito di servizio – ha sottolineato il sindaco Marco Massari – Riteniamo che l’apporto di un volontariato così qualificato fornisca un contributo prezioso, con una presenza percepibile e fattiva, al sistema della sicurezza cittadina”.

“Visti i buoni risultati ottenuti fino ad oggi – ha concluso Nello Monelli, vice comandante aggiunto della Polizia locale di Reggio Emilia – e la proficua collaborazione con gli agenti della Polizia locale del centro storico, il rinnovo della convenzione è una buona notizia per tutta la città”.