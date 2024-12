Reggio Emilia, adottato il Piano antenne 2025

E’ stato adottato dal Comune di Reggio Emilia il nuovo “Piano antenne 2025”. Si tratta del primo piano organicamente presentato ai sensi del regolamento approvato nel luglio 2023 con il quale sono state definiti criteri di presentazione delle richieste di installazioni di Stazioni Radio BASE (SRB) da parte dei gestori interessati alla copertura del segnale per l’utilizzo della telefonia mobile (in particolare 5G).

Il piano, consultabile sul sito web del Comune di Reggio alla sezione “Albo pretorio”, consente ai cittadini di prendere visione delle future aree d’interesse dei gestori per nuove installazioni o in integrazione a quelle già esistenti, ma anche di presentare (entro 45 giorni dalla pubblicazione) eventuali osservazioni.

“Si tratta di uno strumento fondamentale – ha dichiarato l’assessore alla Tutela ambientale Roberto Neulichedl – che permette di pianificare le installazioni e concede margini di osservazione e di intervento alla cittadinanza. E’ importante tuttavia considerare che purtroppo i margini decisionali del Comune sono ridottissimi, dato che le infrastrutture delle telecomunicazioni sono considerate opere strategiche d’interesse nazionale e dipendono direttamente da scelte governative. Ciò che si sta cercando di fare, in stretta collaborazione con le consulte, è di rendere da qui in avanti i processi decisionali il più possibile condivisi e partecipati, cercando soluzioni che riducano al minimo l’impatto, anche visivo, di queste infrastrutture. Laddove possibile, per esempio, preferendo installazioni di antenne sui tetti di edifici che si rendono disponibili ad accoglierle al posto della collocazione di nuovi pali che, per poco che sia, producono comunque ulteriore consumo di suolo”.