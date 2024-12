Mirandola: l’Assessore Marco Donnarumma ricevuto al Parlamento Europeo

Nella giornata di martedì 17 dicembre, l’Assessore del Comune di Mirandola, Marco Donnarumma, è stato ricevuto al Parlamento Europeo, presso la prestigiosa sede di Strasburgo, insieme a un gruppo di giovani politici e amministratori provenienti dal Nord-Est dell’Italia. Ad accogliere il gruppo è stato l’onorevole Paolo Borchia, europarlamentare italiano, che ha dedicato tempo e attenzione alle proposte e alle tematiche emerse durante l’incontro. Politiche energetiche, sostegno alle piccole-medie imprese e alla natalità sono stati soltanto alcuni dei numerosi temi trattati nel corso della giornata.

Per Donnarumma e i suoi colleghi, si è trattato di un’importante occasione di confronto, che ha evidenziato come il contributo delle giovani generazioni di amministratori sia cruciale per costruire un’Europa più vicina ai cittadini e capace di rispondere concretamente alle esigenze dei territori.

“Mirandola, così come l’intera provincia di Modena, fa parte di un territorio fortemente caratterizzato da settori produttivi che rischiano di essere colpiti maggiormente da politiche europee più ideologiche che pragmatiche. Dalla “criminalizzazione della plastica” allo stop per i motori endotermici entro il 2035, è arrivato il momento di pretendere a gran voce l’utilizzo del semplice buon senso o rischiamo di dare un ulteriore colpo di grazia alle imprese che qui continuano ad investire. È stato un onore per me, oltre che una grande occasione per portare all’attenzione del Parlamento Europeo non soltanto le necessità di Mirandola, ma quelle di un territorio che, per quanto geograficamente lontano, è strettamente collegato alle decisioni che lì vengono prese” – ha commentato Marco Donnarumma.

Per la provincia di Modena erano presenti l’Assessore Marco Donnarumma e il Consigliere comunale di Carpi Giulio Bonzanini.