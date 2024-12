Manicure e acconciature per le ospiti della CRA ‘Stradi’ di Maranello

Una bella acconciatura, un trucco leggero, il relax di una manicure, una crema delicata per la pelle. Questa mattina alcune ospiti della Casa Residenza Anziani ‘Stradi’ di Maranello si sono lasciate ‘coccolare’ dagli allievi dell’Accademia IAL dell’Estetica e del Benessere di Ferrara, ragazzi e ragazze tra i 15 e i 18 anni che le hanno preparate con cura per la Festa di Natale prevista nel pomeriggio.

L’iniziativa è stata proposta e sviluppata da IAL Emilia-Romagna, in collaborazione con il Comune di Maranello e con la cooperativa sociale Gulliver che gestisce la struttura.

«Con l’iniziativa di oggi – dichiara il presidente Ial Emilia-Romagna Ciro Donnarumma – i nostri allievi non hanno compiuto solo una semplice esercitazione pratica, ma hanno donato soprattutto un momento di bellezza e benessere ai residenti della CRA Stradi di Maranello. La cura esteriore del proprio corpo, infatti, aiuta le persone a stare meglio e questo vale a tutte le età, terza e quarta comprese. Per i nostri ragazzi è stata sicuramente un’esperienza particolare anche dal punto di vista umano. Mentre eseguivano i trattamenti, hanno ascoltato i racconti delle storie di vita delle ospiti della struttura e sono stati coinvolti in uno scambio intergenerazionale che ricorderanno a lungo».

“Alla CRA Stradi è stata una giornata molto emozionante per tutti i presenti – spiegano il Sindaco di Maranello, Luigi Zironi, e l’Assessore al Welfare Davide Nostrini -, piena di tanti significati. La delicatezza con cui gli allievi dello IAL si sono occupati delle ospiti, chiacchierando e scherzando con loro, ha fatto brillare di gioia gli occhi di entrambi.

La cura del corpo nei contesti protetti è un fondamentale elemento di dignità e in questa occasione l’attesa della festa, il prepararsi per un evento speciale e le attenzioni ricevute per farsi belle hanno fatto emergere nelle ospiti emozioni molto intense, che hanno coinvolto anche i loro familiari, il personale socio-sanitario e noi amministratori”.

“In occasione della festa di Natale – aggiunge Erika Mangiapia, coordinatrice della struttura gestita da Gulliver – gli ospiti della CRA Stradi hanno l’opportunità di fare i loro auguri a tutti. Questo Natale possa regalare momenti di pace, risate sincere e ricordi che scaldano il cuore”.

Da segnalare che gli allievi IAL di Ferrara si sono classificati al secondo posto – preceduti solo dai colleghi IAL di Ravenna – al Campionato italiano Scuole di Estetica professionale che si è svolto il 20 e 21 ottobre a Rimini in occasione di Innovation Beauty Lab (fiera nazionale di settore). Gli allievi IAL hanno vinto cinque delle sei discipline in gara: esposizione di dermatologia, esecuzione del trattamento estetico, check up cutaneo, esposizione di cosmetologia, presentazione marketing e comunicazione.