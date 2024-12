Fontanelice: 86enne presa di mira da una banda di malviventi. Interviene la nipote che chiama i carabinieri

“I Carabinieri sono gentili! Voi siete dei criminali!”: si è conclusa così la telefonata di una donna sulla sessantina che era a casa della zia, quasi novantenne. È successo quando l’anziana ha ricevuto la telefonata di un uomo che spacciandosi per avvocato, tentava di procurarsi delle informazioni, probabilmente finalizzate a consumare la truffa della cauzione per salvare un parente da guai giudiziari scaturiti da un incidente stradale.

L’interlocutore però non è riuscito a ottenere molti dettagli, perché la donna si è insospettita e ha passato la telefonata alla nipote che era in sua compagnia. Quando l’avvocato si è trovato di fronte una persona più giovane e diffidente, ha informato la signora che avrebbe ricevuto la telefonata dei Carabinieri. Nella seconda telefonata, la nipote è stata aggredita verbalmente da un fantomatico Carabiniere che voleva acquisire altre informazioni. A quel punto, la donna, resasi conto che l’interlocutore non era un militare vero, ma uno dei tanti ciarlatani ed essendo a conoscenza della campagna informativa portata avanti dall’Arma dei Carabinieri contro le truffe agli anziani, gli ha risposto: “I Carabinieri sono gentili! Voi siete dei criminali!” e ha riattaccato. La donna ha poi ha riferito tutto al 112 e ai Carabinieri della Stazione di Fontanelice.