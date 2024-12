Federconsumatori, Sunia e Cgil presentano “Notte fonda a Modena”: monitoraggio degli affitti turistici

Il monitoraggio è in continuità con le indagini che Federconsumatori e Sunia di Modena hanno presentato tra 2023 e 2024, dedicate all’emergenza casa nella città di Modena. In particolare è stata esaminata da Sunia e Udu la condizione degli studenti (Indagine sugli affitti e sulle condizioni abitative degli studenti fuori sede, maggio 2023). Quindi le due rierche di Federconsumatori dedicate alle speculazioni negli affitti rivolti a lavoratori e studenti (Nove metri quadrati di Modena, agosto 2024), e agli affitti turistici in città (Una notte a Modena, settembre 2024).

Infine, a dicembre 2024, “Uno su dodici”, il report nazionale della Fondazione Isscon, di Federconsumatori e Sunia, che ha indagato la condizione di regolarità negli affitti turistici di dieci città italiane (Modena non è stata coinvolta). Il presente monitoraggio mutua le modalità di ricerca adottate in quest’ultima ricerca. A tutti questi rapporti rinviamo per un dettaglio di analisi e per ulteriori numeri e cifre a carattere locale e nazionale.

Qui il monitoraggio completo