Un pulmino per i centri ASP di Finale Emilia e Massa Finalese

Pmg Italia, società benefit per l’impatto positivo, ha consegnato ieri ad Asp Area Nord il pulmino acquistato grazie al contributo di ben 17 aziende che operano nel territorio finalese. Il veicolo verrà utilizzato per il Centro Socio Riabilitativo diurno “Tandem” e per il trasporto al Centro diurno per anziani “Le Querce” di Massa Finalese.

Al momento della consegna, avvenuta presso la sala consiliare del Comune di Finale Emilia, erano presenti il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti, l’assessore ai Servizi Sociali, Patrizia Melara, l’assessore alla Cultura Christian Feloni, il direttore generale di Asp Area Nord, Roberta Gatti, i rappresentanti di Pmg Italia e alcune delle aziende che hanno contribuito all’acquisto del mezzo.

A tutte le aziende che hanno finanziato l’acquisto, imprese industriali e artigianali coinvolte anche grazie all’amministrazione comunale, è stato consegnato un attestato di merito e un piccolo dono realizzato dai ragazzi del centro socio-occupazionale Asp “Laboratorio Arcobaleno” di San Possidonio.

“Alle aziende che hanno contribuito va il ringraziamento sentito dell’amministrazione comunale – ha ricordato il sindaco durante la consegna del pulmino – perché nei servizi che le pubbliche amministrazioni rivolgono alle persone, oggi è assolutamente fondamentale la collaborazione con il privato per poter garantire risposte a chi ne ha effettivamente bisogno. L’iniziativa odierna è un esempio concreto di ciò che si può fare attivamente per le nostre comunità”.

Queste le aziende che hanno supportato l’iniziativa: Abk Group, Carrozzeria Ducale, Ecobloks, Eurorecuperi, Forno Dall’Olio, Impernovo, Marazzi Group, M. & W. Associati, Michele Vaccari Studio, Mo.Ma, Punto Stand, Savoia Italia, Simifer, Sukira, Titan Italia, Vivai Previdi, Zaniboni Asfalti.