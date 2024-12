Tre uomini arrestati a Zola Predosa per furto all’interno di un’azienda

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Borgo Panigale hanno arrestato tre bolognesi di 25, 27 e 40 anni, disoccupati e con precedenti di polizia, per furto aggravato in concorso commesso ai danni di una società che opera nell’automotive. L’arresto è stato eseguito grazie ad un cittadino che ha telefonato al 112 per segnalare la presenza di persone sospette davanti all’azienda.

All’arrivo dei Carabinieri, i tre soggetti sono stati identificati mentre si stavano allontanando a bordo di un furgone. All’interno del veicolo perquisito dai Carabinieri sono state trovate 14 batterie per automobili, che erano appena state asportate dall’interno della ditta, il cui cancello d’ingresso era stato forzato. La refurtiva è stata sequestrata dai Carabinieri e restituita al legittimo proprietario. I presunti responsabili sono stati accompagnati in caserma e arrestati, in attesa di essere giudicati con rito direttissimo, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna.