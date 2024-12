Quattro furti in una settimana all’interno dei supermercati della montagna

La Polizia Locale Appennino Reggiano, guidata dal Dott. Flaminio Reggiani, ha ricevuto nelle scorse settimane segnalazioni e denunce di furti commessi all’interno dei supermercati Sigma e Coop di Castelnovo né Monti. Le indagini del Comando di via Dante, anche grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze degli addetti ai supermercati, hanno permesso di individuare e denunciare un uomo di 45 anni, gravato da numerosi precedenti di polizia.

Sono in totale quattro gli episodi di furto contestati all’uomo, che avrebbe sottratto merce – tra cui Parmigiano Reggiano e tonno – per un valore complessivo di oltre 400 euro. Determinante per l’individuazione del soggetto è stato l’ultimo episodio registrato il 26 novembre scorso, nel quale è intervenuto un agente della Polizia Locale fuori servizio. L’operatore, notato l’uomo entrare nel supermercato Coop con fare sospetto, decideva di intervenire richiedendo l’invio sul posto di una pattuglia di supporto. La persona era però già entrata in azione e una volta vistosi scoperta si dava alla fuga abbandonando lo zaino con all’interno la merce appena rubata, riuscendo così a dileguarsi. La merce veniva quindi recuperata e riconsegnata al direttore del supermercato.

Le indagini quindi si concentravano nell’individuazione dell’identità dell’autore dei vari episodi di furto e dopo pochi giorni gli agenti riuscivano a fermare il soggetto nel capoluogo montano, ponendo quindi fine alle attività illegali. L’uomo è stato pertanto deferito alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia con l’ipotesi di reato di furto aggravato.