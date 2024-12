In Largo San Francesco a Modena inaugura la “Casa della Befana”

Con il concerto del coro della scuola primaria Cittadella “Natale in piazza” si aprono gli appuntamenti alla “Casa della Befana” di Largo San Francesco, una delle novità proposte da Modenamoremio, nel programma del “Natale in Centro Storico 2024”.

Venerdì 20 dicembre, alle ore 14.30, Largo San Francesco si animerà con le voci e l’allegria di decine di piccoli protagonisti tra quelli che canteranno e tutti gli altri che si godranno il pomeriggio di festa.

“Il progetto “Natale in Piazza” della scuola primaria Cittadella – spiega Ileana Coscia insegnante della scuola – conta ormai 8 anni di attività. Crediamo molto in questo progetto perché la musica ha il potere di includere le diversità e di stimolare il senso di appartenenza; si è scelto il canto corale come elemento che caratterizza e accomuna le culture del mondo per proporre il messaggio di inclusione e di pace. Il coro è curato e condotto da Stefania Riccò che, con grande professionalità, insegna ai bimbi il grande valore di cantare insieme: ascoltare l’altro e “accordarsi” con l’altro”.

Il concerto di venerdì 20 vedrà 150 bambini di età tra i 6 e i 10 anni, eseguire numerose canzoni di carattere natalizio in un’atmosfera di gioia e allegria.

Durante la giornata verranno distribuite ai bambini presenti, in collaborazione con Grafiche Sigem, le “Cartoline della Befana”, tutte da colorare!

La rassegna riservata agli under 6 proseguirà poi con laboratori, letture animate, presentazioni di volumi per l’infanzia, tutti i venerdì, sabati e domeniche fino al 6 gennaio compreso, quando è in programma la “Befana del Club dei Motori” a cura del Club dei Motori di Modena.

La “Casa della Befana” è realizzata da Modenamoremio con il patrocinio del Comune di Modena e grazie al contributo di alcuni sponsor.