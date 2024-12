Il Natale raddoppia a Fiorano Modenese

Raddoppia il “Magico Natale” di Fiorano Modenese: sabato 21 e domenica 22 dicembre colorate bancarelle, stand gastronomici e tante animazioni per grandi e piccoli, rallegreranno le piazze del centro di Fiorano e Spezzano per gli acquisti natalizi e per aspettare insieme il Natale, in allegria. Tutte le iniziative sono gratuite e patrocinate dal Comune di Fiorano Modenese.

Sabato e domenica, dalle 9.30 alle 19.30, in piazza Ciro Menotti, torna il mercatino di Magic Market con l’artigianato di qualità, le prelibate specialità culinarie, Babbo Natale, creazioni di palloncini, piccoli laboratori, le divertenti animazioni e il Christmas baby Karaoke alle ore 15.30. Per scattare belle foto con la famiglia, al primo piano del Caffè del Teatro, i volontari dell’associazione fotografica Framestorming hanno allestito il set fotografico natalizio. Il tutto accompagnato dalle luminarie, l’albero di Natale e nove simpatici yeti da abbracciare, grazie al sostegno di Smaltochimica per le iniziative, AAO Vivai e Azienda agricola Covili per l’abete.

Anche in piazza Falcone e Borsellino a Spezzano, sabato e domenica, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, ci saranno il mercatino degli hobbisti e le bancarelle, Babbo Natale sul trono, truccabimbi, bolle giganti, laboratori e magic mirror, a cura dell’Associazione Fiera di San Rocco, con il contributo di Pedemontana Spurghi.

Per quanto riguarda animazioni e spettacoli, in piazza Ciro Menotti, sabato 21 dicembre, mattina e pomeriggio, arriva la magia di Frozen e delle bolle di sapone, mentre alle 16.30, si terrà il concerto “Note di stelle” della sezione teen di Sonus Academy.

Domenica 22 dicembre, invece, la piazza sarà animata, tutto il giorno, dalle esibizioni di ginnastica artistica. Alle ore 11, al teatro Astoria, verrà presentato l’11° volume del libro strenna “Mi ritorna in mente”, curato da Luigi Giuliani e Luciano Callegari, con il sostegno di Panificio ‘Al furner’, Officina Meccanica F.lli Vandelli, Printing Group e Fattore P. Mentre alle ore 16.00, al BLA, è in programma lo spettacolo “Lavinia e l’anello magico” con Manuela la FilaFiabe, per bambini dai 5 ai 10 anni. A seguire, su prenotazione, il laboratorio creativo (ludoteca@fiorano.it – 0536 833414). Infine alle 17, a Villa Cuoghi, torna “Lezioni di musica: il Barocco”, a cura del Maestro Mirco Bondi (Associazione Amici della Musica Nino Rota).

Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni nelle piazze sono previste modifiche alla viabilità in centro sia a Fiorano sia a Spezzano.

E per chi vuole concludere in bellezza il fine settimana, domenica, al cinema teatro Astoria, alle 18.00, il film di animazione “Inside Out 2”.

Sabato e domenica sono visitabili anche la mostra di pittura “Suggestioni invernali” di Arte e Cultura, presso la Casa delle arti Vittorio Guastalla (dalle 15.30 alle 18.30) e, a Villa Cuoghi, la mostra “Fiorano nella collezione Francesco Zanti”, a cura delle associazioni INarte, Nuraghe Pinuccio Sciola e Club Amici di Fiorano (dalle ore 16 alle ore 18).

Domenica sarà aperto anche il Museo del Presepe etnico, in via Statale 24 a Spezzano, che espone 1.350 presepi provenienti da tutto il mondo della collezione di Ferruccio Giuliani.

Il programma completo di tutti gli appuntamenti natalizi a Fiorano Modenese è disponibile sul sito web del Comune: www.fiorano.it.