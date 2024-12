Eurosets e V.I.P. Modena portano “Un Sorriso per Natale” ai bimbi ricoverati in ospedale

In occasione delle prossime festività natalizie, Eurosets, azienda leader nella produzione di device biomedicali, insieme con V.I.P. Modena, associazione che si occupa di clownterapia, porta il sorriso nelle corsie dei reparti di pediatria degli ospedali di Mirandola, Modena e Carpi grazie al progetto “Un Sorriso Per Natale”.

Dal 28 novembre al 12 dicembre i dipendenti di Eurosets hanno donato un giocattolo, un libro o materiale di cancelleria ai piccoli pazienti. Saranno i clown di corsia di V.I.P. Modena a distribuire i doni ai piccoli pazienti che, durante il periodo natalizio, sono ricoverati in ospedale, portando allegria e regalando un autentico “Sorriso per Natale”.

“Nel nostro lavoro quotidiano e in ogni attività che svolgiamo, sia a livello individuale che collettivo, manteniamo viva la consapevolezza di essere un singolo elemento di una catena molto più grande – Antonio Petralia, Amministratore Delegato di Eurosets -. Con questo piccolo gesto che coinvolge i dipendenti, vogliamo contribuire a portare un po’ di leggerezza e allegria a tutti quei bimbi che si trovano a dover trascorrere il Natale in ospedale, perché siamo una comunità e come tale dobbiamo aiutarci l’un l’altro”.

Insieme ai doni i bambini riceveranno la visita dei clown dell’associazione V.I.P. che opera da 20 anni nei reparti di Oncologia, Oncoematologia Pediatrica e Pronto Soccorso di Policlinico di Modena; nei reparti di Pediatria e Lungodegenza di Ospedale di Carpi; nell’Ospedale di Mirandola nei reparti di Pediatria, Ostetricia, Area Medica (Pneumologia, Cardiologia e Lungodegenza).

“La clownterapia si pone l’obiettivo di rendere meno difficile la degenza negli ospedali e nelle strutture sanitarie – dichiara Gabriella Corazza, Presidente di VIPMO Viviamo In Positivo Modena odv. Siamo i clown di corsia di VIP Modena, siamo volontari e portiamo sorrisi nelle strutture ospedaliere (e non solo) di Modena e provincia. Ringrazio di cuore la Eurosets di Medolla e tutti i suoi dipendenti per questo gesto di solidarietà, generosità e attenzione ai meno fortunati. Anche a nome degli associati di VipMo e di tutti i piccoli pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie che incontreremo e ai quali doneremo i giochi, i pupazzi e tutto il materiale raccolto con questa bellissima iniziativa dico GRAZIE e auguro serene Feste”.