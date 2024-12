Corso Dae per gli agenti della Polizia provinciale di Reggio Emilia

Giornata di aggiornamento per l’utilizzo del Dae, il defibrillatore automatico esterno che tante volte ha contributo a salvare vite, per gli agenti della Polizia provinciale di Reggio Emilia. Al centro di formazione di Villa Minozzo gli istruttori della Croce verde, attraverso un modulo teorico e una successiva parte pratica, hanno formato parte degli agenti dislocati per servizio su tutto il territorio provinciale e spesso chiamati ad operare anche in ambiente rurale e ostile.

Già da alcuni anni una pattuglia al servizio delle zone montane ha in dotazione il defibrillatore, che proprio lo scorso marzo, a Vezzano sul Crostolo, è risultato fondamentale per soccorrere una donna colpita da malore sulla Statale 63. “Ora l’obiettivo – spiega il consigliere provinciale delegato alla Sicurezza Elio Ivo Sassi – è quello di ampliare la dotazione di Dae sulle macchine della nostra Polizia provinciale in modo che i nostri agenti possano essere sempre più in grado di garantire ai cittadini, in caso di emergenza, anche questo importantissimo servizio”.

Ovviamente, il defibrillatore è agganciato a DAE RespondER, l’app disponibile gratuitamente su Play Store e Apple Store sviluppata dal Sistema 118 con l’obiettivo di contribuire a ridurre i tempi di intervento sui codici blu, ovvero sui casi di arresto cardiaco presunto, che si verificano sul territorio della regione Emilia-Romagna.

La pattuglia dotata di Dae potrà inoltre essere utile, in questa stagione invernale, anche presso gli impianti di Febbio, dove da tempo la Polizia provinciale presta un prezioso supporto alle Squadre di soccorso piste.