Reggio Emilia, maltratta i genitori e uccide la gatta tagliandogli la lingua: sarà denunciato dall’AIDAA

Anche l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA nei prossimi giorni presenterà formale denuncia per maltrattamento ed uccisione di animali ai sensi dell’articolo 544 del codice penale nei confronti del ventiseienne di Reggio Emilia che nei giorni scorsi ha minacciato di morte la madre ed ha maltrattato il patrigno in quanto gli avevano negato i soldi che sarebbero serviti per acquistare una dose di droga.

Ma la denuncia degli animalisti scatta in quanto l’uomo non si è limitato alle minacce ma è passato alle vie di fatto uccidendo la gatta di casa tagliandole la lingua e facendola morire dissanguata. “E’ un gravissimo gesto crudele e criminale quello compiuto dal ventiseienne nei confronti della micia di casa, per questo nei prossimi giorni presenteremo denuncia penale e al processo saremo parte civile contro questo criminale farabutto”.