Importante accordo al Rizzoli per la valorizzazione dei lavoratori della ricerca sanitaria

E’ stato sottoscritto al tavolo sindacale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli un importante accordo che riguarda i lavoratori della ricerca sanitaria. La Funzione Pubblica Cgil aveva prodotto, unitariamente alla Uil Fpl, una piattaforma rivendicativa le cui richieste sono state ottenute quasi totalmente, dopo un percorso di contrattazione durato settimane e diversi incontri.

Per il 2024 vengono stanziati circa 245 mila euro – al netto degli oneri azienadali – per valorizzare il personale della ricerca sanitaria. Tale finalizzazione determinerà una premialità stimata in oltre 2.800 euro medi annui riparametrata in base al profilo professionale e a criteri da definire, ma che saranno, comunque, in continuità con i criteri degli anni precedenti e dovranno garantire una base di premialità a tutto il personale della ricerca (oltre 3.000 euro medi per i ricercatori e tra i 2.000/2.500 medi per i Collaboratori). Nell’accordo sono state stanziate risorse che garantiscono il pagamento delle ore di straordinario per i collaboratori. La Direzione dell’Istituto Ortopedico Rizzoli si è impegnata, inoltre, a realizzare una mappatura degli incarichi secondo i criteri definiti dal Ccnl entro il prossimo marzo per tutto il personale della ricerca, e ad avviare il percorso di attribuzione dei Differenziali Economici di Professionalità (le fasce economiche) per i Collaboratori alla Ricerca. L’azienda, infine, dopo le prime 43 stabilizzazioni avvenute lo scorso aprile, si è impegnata a proseguire il percorso di stabilizzazione del personale della ricerca in due prossimi step, in base all’acquisizione dei requisiti previsti dalla vigente normativa, il primo entro il 31.01.2025 ed uno ulteriore nel secondo semestre del 2025. La FP CGIL esprime grande soddisfazione, dopo tanti anni di precarietà e il riconoscimento della figura del ricercatore sanitario. Con questo accordo giunge anche un importante valorizzazione frutto dell’applicazione della sezione della ricerca nel Contratto Nazionale della Sanità, sottoscritto in via definitiva nel mese di febbraio 2024. Il Rizzoli è tra i primi Irccs in Italia ad aver realizzato un accordo con queste caratteristiche.