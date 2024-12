Il Sindaco di Modena in merito alla classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore

Il sindaco Massimo Mezzetti interviene sui dati provenienti dalla classifica del quotidiano Il Sole 24 Ore che assegna il ventunesimo posto al territorio di Modena e provincia.

“La classifica della qualità della vita de Il Sole 24 Ore per quanto riguarda il territorio provinciale di Modena offre spunti molto interessanti a tutte le amministrazioni, la maggior parte delle quali si è rinnovata nelle elezioni dell’8 e 9 giugno scorsi. Questo vale anche per la città di Modena con l’avvertenza che si tratta di dati riferiti al 2023 e che tutte le classifiche vanno osservate con sguardo attento ma capace di relativizzare, sia quando premiano che quando, come in questo caso, segnano un arretramento evidente.

Riconosco nel lavoro fatto dal quotidiano la conferma di un andamento che ho più volte sottolineato in questi mesi a partire da uno dei temi più caldi e sensibili, quello della sicurezza. Una questione sulla quale siamo al lavoro, nell’ambito delle nostre competenze e in coordinamento con le forze dell’ordine, i cui organici della Questura – fermi al 1989 – devono essere aumentati. La sicurezza è tema centrale nella vita della nostra città e, come ho sempre ripetuto anche in campagna elettorale, un sindaco deve farsi carico di ogni paura dei propri cittadini senza mai sottovalutare. Dalla mia bocca non avete mai sentito e mai sentirete dire che si tratta di percezioni slegate dalla realtà.

Un altro dato che ritengo altrettanto preoccupante è quello dell’allargamento della forbice sociale, a fronte di una ricchezza generale che viene ancora attribuita alla provincia di Modena si allargano le disuguaglianze e su questo la nostra strategia e le nostre azioni ci devono portare a essere più incisivi. Per questo intendiamo investire maggiormente nei campi del sociale, dell’educativo e della cultura (anche qui siamo arretrati). Su questi ambiti dovremo reperire e spostare più risorse nel bilancio che stiamo preparando.

Come ho detto più volte dobbiamo perseguire con tenacia un’idea di sviluppo della città che non lascia indietro nessuno e rimettere al centro questo obiettivo a fronte di un passato nel quale è stato meno cruciale”.