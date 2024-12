Divertirsi a scoprire e sperimentare come “suonano” i diversi materiali e poi costruire un proprio strumento. Sabato 21 dicembre, alle 16.30, inizia così, con un laboratorio di esplorazione sonora per ragazzi e ragazze dagli 8 ai 15 anni guidato dal percussionista Luciano Bosi e dalla Banda Rulli Frulli, la Festa di Natale a Palazzo Santa Margherita a Modena (corso Canalgrande 103).

Il laboratorio, su prenotazione, dura 2 ore, ciascun partecipante potrà ricercare la sua modalità di espressione e poi partecipare al concerto itinerante della Banda che partirà alle 18 e si svilupperà nel chiostro e nel Palazzo.

Il pomeriggio festoso, organizzato dalla Biblioteca Delfini e da Fondazione Ago e aperto a tutti, prosegue alle 16.30, nella sala conferenze della Biblioteca con “Innamorarsi di un classico a Natale”, incontro con Guendalina Middei, alias Professor X (su Instagram @ilprofessorx), in dialogo con Monica Tappa, dedicato alla riscoperta dei grandi classici della letteratura. Guendalina Middei, 32 anni, è insegnante e scrittrice, nel 2024 ha pubblicato per Feltrinelli il saggio divulgativo “Innamorarsi di Anna Karenina il sabato sera” e nel 2025, per la stessa casa editrice, uscirà “Sopravvivere al lunedì mattina con Lolita”.

Sempre in Biblioteca Delfini, nella Sala delle storie, alle 17, appuntamento con “Nati per leggere” e le letture di storie di Natale in musica tra alberi, luci e doni. L’incontro, curato dalle volontarie e con l’accompagnamento musicale di Ivana Nikolin, è dedicato a bambini e bambine dai 2 ai 6 anni e ai loro genitori (su prenotazione).

Per partecipare al Laboratorio e a Nati per leggere, ci si prenota alla Biblioteca Delfini (059 203 2940; biblioteche.comune.modena.it) e in Fondazione Ago (059 203 2919; fondazioneago.it).

Alle 18, parte, appunto, la marching band con la Banda Rulli Frulli e i partecipanti al laboratorio di esplorazione sonora per celebrare insieme musica, cultura e condivisione.

Dalle 17.30 alle 18.30, i partecipanti alla festa potranno ristorarsi con vin brulè e cioccolata calda, mentre per tutto il pomeriggio si potrà curiosare tra i libri esposti nelle bancarelle natalizie allestite nella sala chiesa e nella sezione ragazzi della Delfini cercando letture speciali per sé o da regalare. Nel cortile del Nespolo, invece, ci si potranno scambiare piccoli doni verdi portando la propria talea arricchita da un pensiero augurale e ricevendone un’altra in cambio.

In occasione della festa le mostre di Fondazione Ago allestite a Palazzo Santa Margherita si potranno visitare a ingresso gratuito e sono previste anche visite guidate, sempre gratuite: alle 15 al Museo della Figurina e alla mostra di Milo Manara “Così fan tutte” che espone i bozzetti delle scene e dei costumi che il fumettista ha realizzato per la messa in scena dell’opera al Teatro comunale Pavarotti-Freni; alle 16, la visita guidata è alla mostra Premio Davide Vignali che espone i progetti video fotografici realizzati dagli studenti di 5ª degli istituti superiori dell’Emilia Romagna; alle 17, visita guidata alla mostra “Umwelt” su arte, tecnoscienza, espressioni non-umane di intelligenza e ambienti collettivi naturali e artificiali.