“Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perché”, nel weekend in scena al Dehon di Bologna

Al Teatro Dehon di Bologna dal 20 al 22 dicembre, venerdì e sabato ore 21 e domenica ore 16, in scena “Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perché“, commedia tratta dai libri di Antonio Amurri, storico autore e umorista satirico italiano. Regia di Filippo D’Alessio, con Marco Cavallaro, Maddalena Rizzi, Bruno Governale, Alessandra Cavallari.

La comicità di Amurri, stringata ed elegante, prorompe, in maniera emblematica, con una vena ironica dissacrante negli assurdi e divertenti “consigli di reciproca e rapida eliminazione”.

Traspaiono in una spietata lente di ingrandimento, vizi e difetti, incomprensioni ed egoismi, nevrosi e comportamenti maniacali di una lunga serie di mogli e di mariti ingombranti, di fronte ai quali non vede altra possibilità che una pronta e spietata eliminazione…

Teatro Dehon via Libia 59, Bologna Tel. 051.342934 www.teatrodehon.it